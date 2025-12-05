Luis Manzano dunay nailhan nga P150K ang Noche Buena budget: 3 sila!

Nireact na pod ang celebrity couple nga sila si Luis Manzano ug si Jessy Mendiola sa kontrobersyal nga P500 Noche Buena budget sa Department of Trade and Industry (DTI).
Parehas nga nituo ang managtiayon nga kuwang ra gyod ang kiyentos ka pesos sa pagkaon nga para pagsaulog sa usa ka pamilya nga Pinoy sa bisperas sa Pasko.
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“My goodness! Sinabi sa akin ni Luis, ‘I’m sure itatanong yan,” matud pa ni Jessy sa dihang gipangutana siya kabahin sa isyu didto sa gisaulog nila nga Thanksgiving nga event para sa mga miyembro sa entertainment press niadtong Disyembre 2.
Niingon pa gyod ang Kapamilya aktres nga, “Honestly, no! Hindi na talaga (pwede). Yung mga bilihin ngayon mataas na talaga. I disagree.
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“Ako ang nag-aasikaso ng expenses sa bahay, eh. So kapag nakikita ko, ‘Ganito na pala kamahal yung prutas at karne. Mahirap na rin talaga kung P500 lang,’” matud pa niya.
Para pod ni Luis, niingon siya nga, “Actually, the same. Siya rin kasi ang humahawak ng expenses, eh.
“I want to believe that we are already blessed in terms of kinikita natin. Lord, thank you. Kahit na yung kuryente. Minsan mapapansin mo talaga.
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“Di ba naglabas pa nga sila ng mga products na pwedeng bilhin. Siguro ang iniisip nila for two lang baka pwede. Kami nga bina-budget namin ng husto ang aming grocery so it’s really challenging.
“Tayo pa. Pinoy pa! Hindi tayo natatapos sa apat. Meron at merong darating sa bahay talaga,” matud pa sa TV host.
Unsa man pod ang gusto niya ipaabot nga mensahe ngadto ni Trade and Industry Sec. Maria Cristina Roque, nga maoy nisulti nga pwede ra ang P500 sa pagkaon para masaulog ang Noche Buena sa usa ka pamilya?
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“I think with everything that has been said on social media, I’m sure nabasa naman ni secretary yan,” matud pa ni Luis.
Niingon pa gyod siya nga, “Totoo ito. May kilala ako ang budget niya for Noche Buena ay P150,000. Tatlo lang sila.
“So, iniisip ko at sinabi ko sa kanya, ‘Paano mo ginagawa yan kung lahat kami ay medyo binabantayan namin ang gastos namin,” matud pa ni Luis.
Sa dihang gikulit sa media ang TV host kung pwede siya mohatag og clue kung kinsa ang gipasabot niya, si Jessy ang nitubag, “Ex-best friend.”
Ang kani nga balita gikan sa Bandera nga kauban nga publikasyon sa CDN Digital.