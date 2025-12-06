Amahan ni Meghan Markle naa sa ICU sa ospital sa Cebu

MANDAUE CITY, Cebu – Naa karon sa intensive care unit (ICU) sa usa ka ospital sa Cebu si Thomas Markle, ang anahan ni Meghan Markle, human kini ipaubos sa usa ka emergency surgery.
Basi sa mga taho, gidala ni Thomas Jr. ang iyang amahan sa usa ka tambalanan niadtong adlaw nga Martes, Disyembre 2, tungod sa dili maayo nga kahimtang sa panlawas niini.
“I took dad to a hospital close to our home and they did various scans and the doctors said his life was in imminent danger,” storya pa ni Thomas Jr. sa British media outlet nga Daily Mail.
Midugang siya, “They raced us by ambulance, with the sirens going, to a much bigger hospital in the center of the city. My dad has undergone emergency surgery.”
Matud pa, miabot og tulo ka oras ang operasyon ni Thomas.
Human sa iyang operasyon, kinahanglan na usab nga ipaubos sa laing procedure ang amahan ni Meghan aron sa pagtangtang sa iyang blood clot.
“I would ask everyone around the world to keep him in their thoughts,” panawagan ni Thomas Jr.
Daghan na og gipamati sa iyang lawas si Thomas sa milabay nga katuigan. Gani, kaduha na kini magka heart attack ug miaagi na pud siya og stroke niadtong 2022.
Nahisgutan usab sa sayo pa nga nahibilin kuno nga siya rang usa si Thomas sa dihang miigo ang 6.9 magnitude earthquake sa Cebu. Apan iya kini nga gihimakak.
Mikatap sa social media ang dili maayo nga relasyon nila ni Thomas ug Meghan niadtong 2018.
Sa maong tuig, gikasal ang Hollywood actress kang Prince Harry, anak sa Hari sa Britain nga si Charles III ug iyang kanhi asawa nga si Princess Diana.