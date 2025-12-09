Vivamax actress nibutyag sa indecent proposal sa mayor ug senador

Nibutyag si Vivamax star Chelse Ylore nga dunay usa ka mayor ug usa ka senador nga nitanyag niya og kwarta nga dako gyod nga balor para lang sukli sa usa ka pabor nga sexual.
Si Ylore nihimo sa iyang pagbutyag didto sa usa ka candid one-on-one interview sa podcast sa content creator nga si Brian Babilona nga gihinganlan og “Ang Sikreto ni Chelsea Ylore.”
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Dinhi sa maong podcast, gibutyag sa aktres nga kung Ikompara mas daghan pa kuno siyag nadawat nga mga tanyag sa mga politiko kay sa mga negosyante.
“May senator. Kilala niyo ‘yan. Meron [din] akong naka-ano dati na mayor. Sikat siya na mayor, actually,” matud pa niya.
Wa hinuon mosulti ang aktres kung ang mga public officials nga nitanyag niya mga incumbent ba, apan niangkon hinuon siya nga ang senador, nga iyang gibutyag, didto kuno sa Senate hearing sa flood control scandal.
Matud pa ni Ylore, ang mayor anaa sa mga 50 ngadto sa 60 anyos ug gikan kini sa Northern Luzon.
Niingon pa siya nga ang mayor nitanyag kaniya og P150,000 para lang sa usa ka one-night stand.
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Niingon si Jonvic Remulla, ang Department of Interior and Local Government (DILG) chief, niadtong Lunes nga gikinahanglan og complaint usa pa makalihok ang ahensya sa mga gibutyag ni Ylore.
Ang DILG Maoy responsable para sa oversight sa mga local government officials apil na ang mga mayor ug ang ahensya makabuhat og administrative ug criminal proceedings batok sa mga local chief executives kabahin sa paglabag sa balaud.
“If there is a sworn statement of complaint, then I will investigate,” niingon si Remulla sa usa ka Viber message ngadto sa Inquirer.net, diin nakuha kining balitaa.
Nibalibad si Remulla sa paghatag og mga pangagpas kung unsa ang mga posible nga administrative ug criminal nga mga kaso ang atubangon sa maong mayor.
“Let’s wait for the complaint,” matud pa niya.
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Nipadayon og butyag si Ylore kabahin sa usa ka wa niya nganli nga senador diin nitanyag kuno niya og usa ka additional nga P250,000 ngadto sa P300,000 isip usa ka tip ibabaw kini sa initial offer niya.
“Tip pa lang paldo na!,” matud pa sa aktres.
Si Brian Babilona, ang host sa maong podcast, nangumedya nga ang kwarta nga gitanyag ngadto niya kay gikan sa mga tax sa mga tawo.
“Napaka generous pala nila kasi galing sa tax,” matud pa ni Babilona.
“Oo nga no, mga galing sa tax,” matud pod sa aktres.
Nibutyag pa ang aktes nga ang nihatag niya og tanyag didto kuno sa Senate hearing sa flood control scandal, apan ang pangan niya wa maapil sa “masterlist.”
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Giingnan dayon ni Babilona si Ylore kung makahatag ba siya og mga timailhan kabahin sa maong senador.
Nitubag ang aktres nga ang pangan sa maong senador dunay “R” ug ang iyang apelyido dunay”F.”
Apan si Ylore didto sa iyang Facebook page niingon nga motubag siya sa mga comment kabahin sa iyang mga gibutyag kay di mao ang mga gitag-an sa mga netizen.
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Ang mga pag-angkon ni Ylore nigawas human sa pagimbestigar sa sayop og paggamit sa mga pundo sa gobyerno nga para unta sa flood control diin daghan nga mga public offical ang nasabit kuno niini.
Ang Inquirer.net diin nakuha kining balitaa nangayo og reaction sa liderato sa Senado kung moimbestigar ba sila sa mga alegasyon ni Ylore.