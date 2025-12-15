Claudine Barreto ug Milano Sanchez gabuwag na?

MANDAUE CITY, Cebu – Wala ra gyud magdugay ang relasyon nila ni Claudine Barretto ug Milano Sanchez, ang igsoon sa broadcast journalist ug news anchor nga si Korina Sanchez.
Migawas ang balita sa ilang panagbuwag uban sa mga hungihong nga mas gipili kuno nga dapigan ni Milano ang ilang katabang human kini gikasab-an ni Claudine.
Dili pa dugay nga gibalita ni Nanay Cristy Fermin sa “Showbiz Now Na” vlog nila ni Romel Chika ug Wendell Alvarez nga maayo ang tagdanay sa duha.
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Apan karong bag-o nanggawas ang balita nga gabuwag na kuno sila.
Dunay mga taho nga gilabanan kuno ni Milano ang katabang nga dugay nang nagsilbi sa ilang pamilya human kini gikasab-an ni Claudine.
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Matud pa sa balita ni Nay Cristy sa “SNN” nga “Nu’ng magsimula po ang kuwento nina Milano Sanchez at Claudine Barretto ay nadaot na agad, ang dami ng kumontra.”
Dugang ni Romel Chika, “Ang daming nag-nega at nanghula na hindi magtatagal.”
“Mukhang nagkrus ang kanilang dila. Mula po sa aming source sila po ay talagang hiwalay na ngayon, masalimuot po ‘yung kuwento pero ‘yung pinaka-gist ang ibibigay namin sa inyo.”
“Lumipat pala si Claudine at ‘yung anak niyang si Noah (adopted son) sa bahay ni Milano, me dala-dala raw mga maleta, nagdala ng mga damit. Naalala mo (milingi kang Wendell) ‘yung nag-flex siya ng mga pagkain?” saysay ni ‘Nay Cristy.
Mitubag si Wendell, “Oo, pagkain nandoon pa nga si Milano sa likod (ni Claudine) ang saya-saya nila nandoon ‘yung bata (si Noah).”
“May naganap siguro sa isang pagkakataon may nagawang pagkakamali ang isang kasambahay ni Milano.”
“Ang kasambahay pong ito ay matagal na nilang kasama, si Ms. Korina Sanchez po ang nag-assign ng kasambahay sa bahay ni Milano, ibig sabihin ay talagang matagal na sa kanila (at) me pagkakamali raw na nagawa ‘yung kasambahay.”
“Pinagsisigawan daw ni Claudine talagang galit na galit, sigaw kung sigaw daw ang ginawa (ni Claudine). Ngayon si Milano nang makita ang pangyayari, kinampihan ‘yung kasambahay natural di ba?” dugang ni ‘Nay Cristy.
Mitubag si Wendell, “Siyempre kung matagal na ‘yung kasambahay at pinagkakatiwalaan nila ito.”
Mi komentaryo si ‘Nay Cristy nga bisan og bag-o pa lang si Claudine sa bahay ni Milano, mibuhat na dayon kini og eksena.
“Kaya ang sabi ni Claudine, ‘ah ganu’n, so, kinakampihan mo ‘yung kasambahay hiwalay na tayo.”
Mipadayag si Romel Chika og kahingawa sa nahitabo sa relasyon nila ni Claudine ug Milano tungod kay nakita niya nga nagmalipayon usab ang aktres sa panahon nga kauban pa sila.
Sa pagsuwat ning maong balita, wala pay gibuhian nga pahayag sai Claudine sa maong issue.