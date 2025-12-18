Jellie Aw sa bashers nila ni Jam: Pag nagpatawad shunga na agad?
Jam Magno ug Jellie Aw
Gisaway ug gihusgahan karon sa mga netizens ang DJ ug social media influencer nga si Jellie Aw. Kini human sa balita nga nagkauli na kuno sila ni Jam Ignacio.
Dunay mga nisulti nga “tanga-tanga” kuno ni si Jellie tungod kay nakipag-uli ug gipasaylo pa gyod niya si Jam human kini siya gikulata ug gibun-og niini nga napunta ga gani sa pagfile og kaso niya niini.
Basin Bet Pod Ni Nimo: After ng bugbugan…DJ Jellie Aw, Jam Ignacio nagkapatawaran, nagkabalikan
Mao ra kunong masokista kini si lady DJ kay gidawat pa og balik niya si Jam bisan pa sa gihimo niini nga pagdagmal niya kaniadto. Di kuno imposible nga usbon siya og kulata niini kung magkuyog na pod sila og usab. Kini matud pa sa Bandera nga diin kining balitaa nakuha.
Apan sa usa ka Facebook post, usab nitubag si Jellie ang mga ninghusga niya sa pagpasaylo niya ni Jam. Wa hinuon pa mokumpirma si Jellie kung tinuod ba nga nagkauli na sila ni Jam.
Basin Bet Pod Ni Nimo: Amahan ni Meghan Markle naa sa ICU sa ospital sa Cebu
“Peperfect nyo ah! parang di kayo nagkakamali ah! hahaha cge na kayo na. Paldo nanaman Fb pay out ko neto mga basher matutulog na gutom,” matud pa ni Jellie sa iyang post.
Gitubag pod niya ang netizen nga nisulti sa iyaha nga, “Jusqo ang ganda kaso shunga.” Niingon pa gyod ang social media personality nga, “Pag nagpatawad pala shunga na agad yun? Noted po.”
Mao ni ang uban pa nga reaksyon sa mga netizen sa post ni Jellie.
“Teh wag mo na payuhan yan, ganyan talaga pag either masokista yan o tanga talaga sa pag ibig.”
Basin Bet Pod Ni Nimo: Ellen Adarna shares tips on how to deal with cheaters, gaslighters
“Pwede mo naman patawarin. Di mo na kailangan balikan. Kasi namimisikal yan. Medyo imposible na hindi ka sasaktan ulit ng lalaki na yan. Kaya marami ang nag sasabing TANGA ka. Kasi pinaglalaban mo ngayon eh, ang mga tao ayaw ka nilang masaktan kasi ano ginawa sa mukha mo before tapos babalikan mo ulit. Para ano? Para gawin ka ulit punching bag? Isip isip din.”
“Nung duguan sya at umiiyak iyak, dami nanggigil para ipagtanggol sya. Pasumpa2 pa na d nya babalikan. Ngaun, sa netizens pa maiinis. Kakaiba sya!”
“It’s not about being perfect. I think most people just care about what happened to you and it look stupid for most to be reunited with someone who almost killed you. best of luck to both of you and hopefully wala ng rematch.”
Basin Bet Pod Ni Nila: Jellie Aw sa bashers nila ni Jam: Pag nagpatawad shunga na agad?
Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Cebudailynews. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.