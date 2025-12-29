Andrea nalabwan ni Rosé sa ‘100 Most Beautiful Faces of 2025

Parehas sa niaging tuig, nipagwas na og listahan ang TC Candler, usa ka UK-based critic website, sa “100 Most Beautiful Faces of 2025.”
Ug siyempre, di mawa diha ang pagkagwapa o magkamatahom sa mga Pinay kung diin napulo ang naapil sa maong lista.
Gipamatud-an nila nga di lang sila talented, kung di naguna pod sila sa international beauty scene.
Ang aktres nga si Andrea Brillantes maoy naa sa pinakamataas nga pwesto sa lista — Top 4 sa global ranking.
Basaha Pod Ni: Andrea, SB19 Josh at Ken pasok sa ‘100 Most Beautiful & Handsome Faces 2023′
Di na ni bag-o ni Andrea ang mailado sa TC Candler. Kini tungod bag-o pa mahuman ang 2024, siya ang nag-una sa “100 Most Beautiful Faces,” kung diin napildi niya ang kanhi number one nga si Nancy McDonnie sa K-pop group nga Momoland.
Apil pod ang mga Pinay celebrity sa lista karong tuiga. Mao ni sila:
- Top 37 – Alexa Ilacad
- Top 40 – Liza Soberano
- Top 49 – Hyacinth Callado, Filipino-American actress nga nailado sa serye nga “Avenues of the Diamond,” “Bad Genius: The Series,” ug “Hilom”
- Top 57 – Janine Gutierrez
- Top 66 – Gehlee Dangca, sub-vocalist, sub-rapper, ug visual ng K-pop girl group nga UNIS
- Top 69 – Kai Montinola, ex-“PBB: Gen 11” housemate ug aktres, singer, ug model
- Top 82 – Kim Chiu
- Top 88 – Jasmine Helen Dudley-Scales, nagkasikat nga Pinay actress, model, ug kanhi “PBB: Gen 11” housemate
- Top 99 – BINI Aiah, nga naa sa ikaduha na nga tuig ang iyang nominasyon.
Basaha Pod Ni: Andrea Brillantes No. 1 sa ‘Most Beautiful Faces of 2024’
Si Liza Soberano nailhan pod nga dunay pinakadugay nga streak sa listahan sa TC Candler, nga hapit mausa ka dekada ang pagkaapil sa maong “100 Most Beautiful Faces” ug usahay na number 1 ni siya niadtong 2017.
Samtang ang number one karong tuiga sa “100 Most Beautiful Faces” kay ang Blackpink member nga si Rosé.
Kini matud pa sa Bandera diin nakuha kining balitaa.