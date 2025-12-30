Kris Aquino mibalik sa ospital human sa Pasko: ‘Kakayanin ko pa ba?’

MANDAUE CITY, Cebu – Grabe ang gibati nga kaguol ni Kris Aquino sa dihang gibalik na pud siya sa ospital, pipila ka adlaw ang milabay human sa kasaulogan sa Pasko, kauban ang iyang mga mahal sa kinabuhi.
Sa iyang Instagram Story, gi-post sa Queen of All Media ang usa ka hulagway diin makita siya nga gahigda sa hospital bed.
Makita sa maong hulagway nga naa sa duol ang iyang anak nga si Bimby, apan gahigda usab kini sa hospital bed ug dunay fever patch sa iyang agtang.
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“The Christmas-New Year break has been ‘heartbreaking.’ Kakayanin ko pa ba?” say ni Kris sa iyang post.
Nanawagan usab siya, “Prayers please, I’m sorry for asking again.”
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Gihilant kuno si Bimby ug nakasinati og sore throat mao nga gibantayan usab kini sa mga doktor.
Close medical supervision
Sa fan page ni Bimby, gipahibaw niini nga “stable and under close medical supervision” ang iyang inahan.
“With permission from Kris Aquino, we are sharing that she is currently back in the hospital after her blood pressure reached 215/118. She is now stable and under close medical supervision,” matud pa sa maong fan page.
Dugang niini, “Kris humbly asks for everyone’s prayers that her fever does not progress. She is taking all necessary precautions and is currently double-masking.”
Apan bisan pa man sa mga panghitabo sa milabay nga adlaw, mihatag ang maong fan page og maayo nga balita kabahin kang Kris.
“On a lighter note, Kris shared that the new hair that grew back after severe hair fall has turned wavy—and despite attempts to brush it straight, “hindi sumusunod.”
Nakasinati si Kris og onse ka 11 autoimmune diseases nga mao usab ang hinungdan sa iyang pagpahuway una gikan sa social media aron sa pag focus sa iyang medical treatments.
Bisan sa iyang gibati nga “awful bone pain,” naningkamot si Kris nga magpadayon sa iyang mga bulohaton, apil na ang pag atiman sa birthday party sa fashion designer nga si Michael Leyva ug pagbisita sa pipila niya ka higala.
Padayon ang pagpangayo ni Kris og pag-ampo aron para sa maayong lawas ug sa dali nga pagkaayo ni Bimby.