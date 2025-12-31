Rambutan, saging, ’13’ dunay gidala nga dimalas sa pagsugat sa 2026?
Kung dunay mga prutas ug mga butang nga gisulti nga makahatag og swerte sa pagsugat sa bag-ong tuig, duna pod kunoy kinahanglan likayan para pagkontra sa dimalas.
Matud pa sa mga feng shui expert, duna kunoy mga prutas nga di gyod ihanda o ipangandam sa Media Noche ug duna say mga butang nga naandan na nato nga buhaton apan kinahanglan nato likayan sa pagsud sa 2026.
Nagkahiusa ang mga feng shui expert sa pagsulti nga sakto gyod kaayo ang naandan nga pagandam sa 12 ka klase nga mga prutas sa bag-ong tuig.
Basaha Pod Ni: Cebu City to welcome New Year, launch Sinulog with fireworks display
Nagrepresentar man god kuno ni sa 12 ka buwan sa usa ka tuig ug ang lingin nga mga prutas kay mga simbolo sa ligid sa kapalaran nga nagtuyok-tuyok lang.
Swerte kuno ang mga prutas parehas sa kiat-kiat o mandarin oranges apan kinahanglan ipaligid kuno ni pasud sa balay sa dihang makaduol na ang Bag-ong Tuig o New Year para mosud pod ang umaabot nga swerte.
Basaha Pod Ni : True ba, rambutan, saging, ’13’ may bitbit na malas sa pagsalubong sa 2026?
Matud pa sa Bandera diin nakuha ning balitaa nga usa pod sa mga prutas nga kinahanglan usa nato likayan sa pagpangandam nato sa pagsugat sa Bag-ong Tuig kay ang rambutan, nga mao rag dunay mga tunok, apil na pod ani ang saging.
Matud pa kuno sa mga feng shui expert nga ang apan kuno god sa saging kay kung balihon ni siya, mao ra kunog palad sa kamot nga nangayo o nagpakilimos. Mao nga di kuno ni siya nindot nga senyales.
Basaha Pod Ni: 5 Filipino New Year’s superstitions to bring luck and prosperity in 2026
Ensakto pod kuno sa atong pagpangandam og pagkaon para sa pagsugat sa bag-ong tuig ang pinya. Kini tungod kay di lang duna kiniy “korona,” ang pulong nga Pinya sa Chinese kay parehas og kahulogan sa swerte.
Dunay warning pod para sa mga tawo nga imbes nga 12 ka klase nga prutas ang andamon ilang gihimo kini nga 13 ka mga prutas, para daw sa bongga nga 13th month pay.
Apan niingon ang mga eksperto nga mga feng shui nga hanas pod sa numerology nga ang numero nga 13 kay dunay “1” ug “3” nga kung atong iadd ang tubag “4” nga sa pinulongan sa mga Chinese nga sama kuno sa sound sa pulong nga “patay.”
Mao diay ni ang uban pang swerte nga mga tip nga pwede natong buhaton sa bisperas sa Bag-ong Tuig.
- Magbutang og puwa nga envelope nga dunay sud nga walo ka mga coin —mga karaan nga lima nga piso nga dunay kolor nga sama sa bulawan o gold ug ibutang kini sa lamesa, tapad sa mga prutas.
Ang bulawan kuno kay morepresentar sa paguswag samtang ang “8” kay simbolo pod sa “infinity” o way kahumanan.
2. Human pagsugat sa 2026, isagol ang mga prutas sa pilit nga pagkaon sama sa tikoy o kalamay.
Simbolo kuno ni sa pilit nga swerte ug mas kusog nga connection sa pamilya ug uban pang klase sa relasyon.
3. Imbes nga mgapabuto, motanyag na lang og pag-ampo para sa kaluwasan ug kasaganaan sa usag-usa sa Bag-ong Tuig.
Apan siyempre mga ka-Siloy, naa gyod ninyo pa gihapon sa inyong mga kamot ang inyong mga kapalaran. Kini tanan, kay mga gabay lang sa paglikay sa kamalasan ug kanegahan.
Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Cebudailynews. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.