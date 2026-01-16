Sara Jane Paez, Bb. Pilipinas Universe 1989, namatay sa edad nga 57

Kanhi model-beauty queen nga si Sara Jane Paez-Santiago nipanaw na sa laing kalibutan niadtong Enero 13, usa ka buwan sa iya unta nga 58 nga adlaw nga natawhan.
Ang pagkamatay ni Paez giconfirmar sa iyang mga suod nga mga higala, fashion designer Renee Salud ug sa kanhi beauty queen nga si Marina Benipayo pinaagi sa usa ka obituary card nga gishare sa ilang mga social media pages niadtong Huwebes, Enero 15.
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“Our dear friend, Sara Jane Paez-Santiago, has gone home to our creator. [Please] include her in your prayers,” matud pa ni Benipayo sa iyang Facebook page.
Matud pa sa maong obituary card, ang haya ni Paez anha ipahigayon sa Makati sugod sa Huwebes hangtod sa Domingo, Enero 18. Wa pa karon mahibaw-i unsay hinungdan sa pagkamatay sa kanhi beauty queen.
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Ang Binibining Pilipinas organization ug ang Binibining Pilipinas International 1991 Patty Betita, duha sa mga nihatag og tribute ni Sara.
“We remember and honor the life and legacy of Sarah Jane Paez Santiago, Binibining Universe 1989,” matud pa sa pageant organization said. “Thank you for the light you shared and the pride you brought to Binibini. You will always be remembered. Rest in peace.”
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Nidaug si Paez sa Binibining Pilipinas Universe title niadtong 1989. Nicompete siya sa Miss Universe 1989 pageant nga gipahigayon didto sa Mexico, diin ang nitumaw nga nidaug sa titulo kay si Angela Visser sa the Netherlands.
Last nasud-ong sa telebisyon si Paez niadtong Enero 2024 sa dihang niapil siya sa reality show nga “Family Feud.” Ang kanhi beauty queen kuyog sa iyang bana nga si Nicky Santiago, Iyang igsuon nga si Gina Paez-De Villa ug ang iyang brother-in-law nga si Noel De Villa sa panahon nga niguest siya sa maong TV show.
Gisurvive si Sara ni Nicky ug sa iyang duha ka mga anak.