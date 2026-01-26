Claudine Barretto mipasangil sa iyang PA, yaya og kidnapping

Mipadayag sa iyang kalagot si Claudine Barretto uban ang pasangil nga gisuwayan kuno pag kidnap sa iyang katabang ang iyang tulo ka anak.
Apil usab sa gipuntirya ni Claudine sa iyang kalagot ang iyang kanhi bana nga si Raymart Santiago.
Sa iyang Facebook live niadtong adlaw nga Sabado, Enero 24, mipasangil si Claudine nga gi-kidnap ni Mirasol o Maria Solita Acap, ang iyang mga anak apan nahibaw-an niya kini pinaagi sa tabang sa iyang mga sinaligan, fans, ug sa National Bureau of Investigation (NBI).
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“If in 15 minutes, my children are not here, I am going to go after Marisol or Maria Solita Acap for kidnapping my children. My right hand, PA, and some fans, na-trace na po ng NBI. This is not a joke. This is very serious. Marisol, ibalik mo ang mga anak ko dito… inaantay ka na ng NBI dito,” she said.
Iya usad nga gipasanginlan si Mirasol nga midaot sa iyang pangan ug misuway sa pagpangilkil og kwarta sa iyang mga fans. Gani, kakunsabo kuno ni Mirasol ang uban sa iyang mga fans gikan sa Baliwag.
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“Bring my children home, kasi huling huli na kayo ng Team Baliwag sa [group chat], slandering my name, using me, extorting money from my fans. Rosy, I’m not mad at you. I’m so disappointed in you,” matud pa ni Claudine.
“Kung nasaan man kayo, lahat ng lugar may NBI at ipapatawag kayong lahat. You are slandering my name, privacy ko inilabas niyo, at sinabi niyong loyal kayo. Why?” dugang niya.
Sa sama nga video, miingon si Claudine nga dunay taw nga dili gyud mohunong hangtud nga siya maboang o dili ba kaha mamatay. Wala siya maghisgot og pangan apan klaro nga ang iyang gipasabot mao ang iyang kanhi bana.
“And you, you know who you are! Hindi ka talaga titigil hangga’t hindi mo ko nabaliw o napatay. Nanay ako ng mga anak mo. This person is in connivance with someone who wants me dead. Hindi ito biro. Please pray for my safety and stay away from Marisol Acap.”
Mihirit pa si Claudine sa iyang pagduda nga mura og naay connivance si Raymart ug Marisol, apil sa bahad nga andam siya nga atubangon ang iyang kanhi bana bisan asa pa man sila mag abot.
“At ikaw, malalaki na ang mga anak ko, magkita tayo sa VAWC. You want me dead dahil hindi kita binabalikan.”
“Bring it on, bring it on! Multuhin ka sana ng nanay at tatay mo,” dugang ni Claudine.
Wala pa maklaro kun nakuha na ni Claudine ang iyang mga anak. Apan sa lain nga social media post, mipakita siya og screenshot sa post sa iyang anak nga si Sabine nga nag awhag sa ilang katabang mga mo-surrender na sa kapulisan.
“Ate Sol, please surrender yourself to the authorities. You took Noah, Quia, and I. Now you are hiding. The authorities are looking for you in the village. How could you do this to us?” apilar ni Sabine.
Sa pagsuwat ning maong balita, wala pa maklaro kun nahibaw-an na ni Claudine kun asa nagtago si Mirasol.
Niadtong Oktobre 2025, mikatap ang balita sa pasangil ni Mama Inday, ang inahan ni Claudine, nga nakasinati kuno og physical ug sexual abuse ang iyang anak atol sa ilang kaminyoon ni Raymart.
Dali nga mitubag ang abogado ni Raymart og mipasangil kang Inday og “untruthful and slanderous narrative” batok sa iyang kliyente.