Samantha Panlilio, Michelle Dee, Rhian Ramos giakusar nga nangulata sa driver
MANILA, Philippines — Ang beauty queen-politiko nga si Samantha Panlilio, beauty queen-aktres Michelle Dee, ug ang Kapuso aktres nga si Rhian Ramos gipasanginlan sa usa ka driver nga nangulata niya niadtong Miyerkules tungod lang sa wa tuyoa nga pagpossess niya og mga sensitive nga mga photo.
Si Alias “Totoy” nga nagtrabaho isip usa ka personal nga driver ni Ramos, nifile og complaint didto sa National Bureau of Investigation (NBI) diin niangkon kini nga ang tulo ka mga aktres nidapat niya ug “nitorture” kuno niya didto sa balay sa iyang amo nga si Ramos.
Matud pa ni Totoy kini nahitabo niadtong Enero 17 ug tungod sa gibuhat sa tulo ka aktres nakahunahuna siya nga tapuson na lang ang iyang kinabuhi.
Ang Inquirer Entertainment diin nakuha kining balitaa nireach out ngadto sa Sparkle GMA para sa side sa ilang mga talent. Niissue og statement sila si Dee ug Ramos pinaagi ngadto sa ilang abogado nga si Maggie Abraham-Garduque diin ilang gilimod ang mga alegasyon nga illegal detention, bisan pa nga wa pa sila nakakupot ug nakabasa sa kopya sa NBI complaint.
Matud pa ni Garduque nga andam sila nga motubag sa mga pasangil batok sa iyang mga kliyente.
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Si “Totoy” naa karon sa pag-atiman sa Volunteers Against Crime and Corruption (VACC).
Sa usa ka interview sa mga media, niangkon si Totoy nga siya ug si Ramos gikan sa usa ka taping sa dihang si Ramos ug iyang mga bodyguard nisita niya ug nikulata niya didto sud sa balay sa aktres sa 39th floor sa usa ka Makati residential complex.
“Galing kami sa taping… Pag-uwi ko po ng alas tres ng madaling araw, kami ni [actress]… Pagbaba ko po ng gamit, bigla akong hinawakan at binugbog ako sa loob… Nagmamakaawa po ako, at binubugbog pa rin nila ako,” matud pa ni “Totoy.”
Sa sunod nga adlaw, Enero 18, human sa pagkulata nila sa niya, nakadesider kuno siya nga tapuson na lang ang iyang kinabuhi pinaagi sa paglayat sa bintana sa 39th floor. Apan ang iyang pagsuway sa pagtapos sa iyang kinabuhi wa madayon kay pagkatagak niya nasangit siya sa usa ka cable ug diin nalabay hinuon siya didto sud sa 25th floor sa maong building.
Human niini, nakadesider siya nga moadto na lang sa lobby sa maong building apan giapas kuno siya ug gisita sa mga bodyguard sa aktres ug gidala balik sa 39th floor.
Sa pagbalik niya didto sa maong unit, niapil kuno og kulata niya ang duha ka mga beauty queen.
Niangkon si Totoy nga gihuboan kuno siya ni Dee ug gibubuan og alcohol ang iyang lawas. Niangkon pa gyod siya nga gipugos kuno og kuha sa beauty queen ang kamot ni Totoy ug gida kuno kini didto sa sud sa sinina ug gipahikap kuno siya sa dughan ni Dee. Human niini gipugos ang kamot sa driver didto sa liog sa beauty queen para ipatuok kuno niya.
“Dumating yung [beauty queen], pinarusahan niya ako… Hinubaran niya ako, binuhusan niya ako ng alcohol sa katawan, tapos insprayan niya ako. Natanong ko siya, ‘Ma’am, ano po gagawin natin?’ Sabi niya, ‘Maglaro tayo.’”
“Hinubad niya sa akin, wala akong damit… Inispreyan niya mata ko tapos ginanyan niya ng dalawang daliri niya… Hinawakan niya kamay ko, ipinasok niya sa dalawang.. Dito niya, saka dito. Tapos yung kamay ko idiniin sa leeg niya,” matud pa sa driver sa magdemonstrate kung giunsa siya pagmaltrato ug sa paghulga sa pagtuslok sa iyang mga mata gamit sa mga tudlo sa beauty queen.
Human niini niangkon si Totoy nga gikulata pa gyod siya sa duha ka mga bodyguard sa aktres ug gipainom kuno siya sa iyang kaugalingon nga ihi.
“Ilang beses akong tumumba sa upuan, pero kahit anong makaawa ko wala na ako sa kanila. Tapos noong umalis si ma’am may puntahan siya, tuloy-tuloy pa rin akong binugbog ng mga bodyguard niya. Mga kasama ko sa trabaho yan sila, hindi po sila naawa sakin,” matud pa sa driver sa iyang pagsubay sa nahitabo niya ngadto sa media.
Didto sa NBI, gipakita sa driver ang mga bun-og ug mga samad nga nahiaguman sa iyang lawas nga resulta kuno sa pagkulata sa mga suspect niya.
Qualified theft
Apan mao rag wa pa mahuman ang kasakit sa driver kay gifilelan pa gyod siya ni Dee ug qualified theft diin nadetain siya sa Makati City Jail.
Ang maong kaso gifile didto sa Office of the Prosecutor didto sa Makati, nga nidismiss sa maong kaso tulo ka adlaw sa pagfile niini. Siya narelease sa detention human lang nga niissue og resolution ang prossecutor.
Nakakuha og kopya sa resolution ang inquirer.net ug niingon kini nga si Dee niakusar ni Totoy sa pagkuha sa usa sa mga sensitive niya nga mga photograph.
“Complainant, along with her lawyer and security guard, confronted respondent regarding the photographs. Respondent then admitted that he stole the photographs from complainant’s room without the latter’s permission. Complainant explains that the photographs were kept inside an ampao and originally contained nine (9) photographs. However, when respondent returned the ampao, one (1) photograph was already missing,” matud pa sa parte sa prosecutor’s resolution diin nabutang ang mga alegasyon.
Sa dihang gipangutana si Totoy kung giunsa niya pagkakuha sa maong mga photo, niangkon siya nga ang Iyang asawa nakakita og kopya sa photo sud sa ampao o envelope, ug iya dayon nga gicall ang attention sa iyang celebrity employer.
Sa ruling kabahin sa maong complaint, ang city prosecutor gidismiss ang maong complaint batok ni Totoy, ug nisulti siya nga, “there was no basis to effect the warrantless arrest of the respondent.”
“There is no basis to hold that the crime of Theft had just been committed at the time the complainant confronted respondent,” matud pa sa prosecutor.
Sa pagkadetain niya sa tulo ka adlaw didto sa police station, giakusar ni Totoy ang duha ka mga police officer sa pagdapat kuno Niya. Apan, wa siya makaidentify sa duha ka mga polis sa dihang gipangutana siya. Apan niingon siya nga nakaila kuno siya sa mga nawong sa maong mga polis.
Human siya girelease sa detention, nangayo si Totoy og tabang ngadto sa VACC diin niassist niya sa pagpada sa maong kaso ngadto sa NBI.
Ang NBI hinuon moidentify pa sa mga charges kay naa pa sila sa pagkuha sa mga impormasyon gikan ni Totoy. | edv
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