Marjorie Barretto nagpaambit sa katapusang higayon uban sa inahan

Nagbangotan karon ang aktres nga si Marjorie Barretto sa pagpanaw sa iyang inahan nga si Estrella “Inday” Barretto, nga namatay nga malinawon niadtong Enero 29.
Sa iyang Instagram post nga gi-share pipila ka adlaw human sa pagkamatay sa iyang inahan, miingon si Marjorie nga nihangyo siya og panahon una siya makapahibalo sa publiko tungod kay nagproseso pa siya sa iyang mga gibati samtang nag-atiman sa mga kinahanglanon sa lubong. Mas bug-at pa ang kasubo, matod niya, kay upat pa lang ka bulan ang milabay sukad sa pagkamatay sa iyang igsoon nga si Mito.
“In every trial that comes my way, I have always felt God’s guidance, protection, and grace,” misulat si Marjorie, nga nagpasabot nga dakog tabang ang iyang pagtuo aron malig-on siya sa niining lisod nga panahon.
Hilom ug bililhon nga oras sa ospital
Gihandom usab ni Marjorie Barretto ang usa ka hilom nga hapon sa ospital diin nakauban niya ang iyang inahan sulod og pipila ka oras nga sila ra gyud duha.
“Just the two of us,” matod niya, samtang iyang gihulagway nga bisan pa sa kahuyang sa iyang inahan, naningkamot gihapon kini nga mahimong “chatty” ug klaro pa ang hunahuna. Giingon usab ni Marjorie nga mikatawa pag-ayo si Inday sa iyang mga istorya.
Gitawag niya kini nga usa ka “priceless” nga higayon.
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Malinawon nga panamilit
Matod ni Marjorie, ang pinakabililhon nga higayon nahitabo sa buntag nga namatay ang iyang inahan, diin naa siya sa kwarto kauban ra ang iyang mga igsoon nga si Michie ug Marichi.
“It was peaceful and quiet,” matod ni Marjorie, ug iyang gituohan nga usa kini ka higayon nga “orchestrated” sa Ginoo ug iyang ipabilin sa iyang kasingkasing hangtod sa hangtod.
Sa iyang pagpamalandong sa kasubo ug pagkawala, miingon si Marjorie nga ang pag-atubang sa katapusang mga higayon sa iyang inahan naghatag kaniya og labaw pa sa closure.
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“They say we don’t always get closure in life. Knowing God was calling my mom home, I believe He gave me something even greater, the chance to be with her at her bedside, a grace that allowed me to heal,” misulat siya.
Gihangyo ni Marjorie ang publiko nga iapil sa ilang mga pag-ampo ang iyang inahan, nga iyang gihulagway nga “beautiful, feisty, strong, funny, and loving.” Dugang pa niya, ang iyang inahan karon naa na uban sa iyang amahan ug sa iyang igsoon nga si Mito.
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