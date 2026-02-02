Kathryn Bernardo, Mark Alcala nakit-an sa shopping mall

MANDAUE CITY, Cebu – Hangtud karon nagpabilin nga tak-om sila si Kathryn Bernardo ug Lucena City Mayor Mark Alcala sa tinuod nga estado sa ilang relasyon.
Apan misamot ang mga pagduda nga dating ang duha human sila nakit-an sa Power Plant Mall sa Rockwell karong bag-o.
Basi nga mga hulagway nga gi-share sa usa ka TikTok user niadtong adlaw nga Sabado, Enero 31, makita sila si Kathryn ug Mark nga nanuroy sa mall.
Si Kathryn gasul-ob og long-sleeved top ug jersey shorts samtang gitabunan niya ang iyang nawng gamit ang face mask.
Sa laing bahin, si Mark gasul-ob og kalo, puti nga T-shirt, ug itom nga karsones.
Laing hulagway ang mikatap sa social media, diin makita ang rumored pair nga nanaog sa escalator kauban ang usa ka chaperone.
Mi-upload usab si @sephria.asthine og hulagway diin makita sila si Kathryn ug Mark nga naa sa usa ka worker apparel store nga naa sulod sa maong mall.
Taud-taud na ang hungihong nga in a relationship ang duha. Nagsugod kini sa milabay nga tuig, apan ang Mama ni Kathryn nga si Min miingon sa usa ka interview niadtong Abril 2025 nga magpabilin nga ‘single’ ang iyang anak bisan pa man sa kadaghan sa mga nangulitaw niini.
“Ang panget ba naman ng anak ko kung walang manliligaw, ‘di ba? Si Kath sabi niya last year siguro mga 33, tapos pausod nang pausod. Nung isang araw narinig ko nga 34 daw… Independent na siya. Strong woman siya,” matud pa ni Mommy Min.
Si Kathryn gikan sa usa ka long-term relationship kauban ang aktor nga si Daniel Padilla. Ilang gipahibaw ang ilang panagbuwag niadtong Nobyembre 2023.
Daghan ang gaduda nga dating na usab sila di Daniel ug Kaila Estrada apan wala pa kini gi-kumpirmar o gi-deny sa duha ka habig.