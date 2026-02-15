Robin Padilla giawhag nga mag bise presidente ni Sara Duterte

MANDAUE CITY, Cebu – Nabalita nga dunay mga nag awhag ni Senador Robin Padilla aron magpapili nga bise presidente sa 2028 eleksyon.
Apil na niini ang kanhi Commissioner sa Commission on Election (Comelec) nga si Atty. Rowena Guanzon nga nagtuo sa katakos ni Padilla isip usa ka public servant.
Matud pa ni Guanzon nga kun wala nay plano si Padilla nga magpapili isip senador, pwede kaayo kini nga molansar nga bise presidente.
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Sa sayo pa, gipahibaw ni Mariel Rodriguez nga wala nay plano ang iyang bana nga molansar sa 2028 elections.
“I don’t know if…okay that’s a really good question, because Robin doesn’t – Robin does not. Ayaw niya na. He is always saying that because nababagalan siya sa mga bagay-bagay ganoon,” storya pa ni Mariel.
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Sa iyang Facebook account miingon si Guanzon, nga angayan nga mag bise presidente si Padilla kun dili na kini gusto nga malambigit pa sa inadlaw nga kagubot sa Senado.
“Kung ayaw na magsenador ni Robin Padilla dahil araw araw nagbabangayan sa Senado.”
“Mag Vice President na lang siya kay VP Sara, at least kung manalo ang tandem, hindi kakagatin ni Robin ‘yong isa,” matud pa sa kanhi Comelec Commissioner.
Dugang niya, “Na kay Inday na ang Visayas at Mindanao, malakas din si Robin sa mindanao at sikat sa Luzon.”
Sa laing bahin, mipaabot si Padilla sa iyang pasamalat sa pagsalig nga gipakita ni Guanzon pinaagi usab sa Facebook.
“Malalim na pasasalamat at pagpupugay po sa mga tunay na henyo, Justice Noel Tijam at commissioner Rowena Guanzon, ang kanilang taas ng pinag aralan ay kapantay ng taas ng kanilang pagkatao,” matud pa niini.