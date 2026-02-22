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Life! Viral

SK chair sa Laguna mi-resign tungod sa viral video sa convenience store

February 22, 2026
Viral Laguna SK chairman
Mi-resign sa iyang puwesto ang Sangguuniang Kabataan (SK) chairman sa Laguna human mag viral ang iyang video nga mipunit sa mga pagkaon nga baligya sa usa ka inila nga convenience store.

MANDAUE CITY, Cebu – Daghan ang wala makauyon sa gibuhat ni Barangay Bubukal, Sta. Cruz, Laguna, SK Chairperson Mark Adrian Napiza nga pagpunit sa mga tinda nga siopao ug hotdog sandwich sa usa ka convenience store samtang gikuhaan siya og video para sa iyang social media content.

Tungod niini, medisisyon si Napiza nga mo -esign na lang sa iyang pwesto.

“Ako po si Mark Adrian P. Napiza ay nagbibitiw sa aking tungkulin bilang SK Chairperson ng Barangay Bubukal, Santa Cruz, Laguna,” matud pa ni Napiza sa iyang suwat nga gi-publish sa pep.ph.

“Naging masaya po ako sa paglilingkod bilang isang Sangguniang Kabataan Chairperson ng mahigit kumulang walong taon sa aming barangay,” dugang pa niya.

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Kabahin sa iyang suwat ang pagpasalamat ni Napiza sa iyang mga kauban sa SK.

“Nais ko po magpasalamat sa lahat ng aking nakasama bilang isang lingkod-bayan, sa buong Sangguniang Barangay ng Bubukal, Sangguniang Kabataan ng Bubukal, Pamahalaang Bayan ng Santa Cruz at sa Pambayang Pederasyon ng mga Sangguniang Kabataan sa bayan ng Santa Cruz, Laguna.”

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Midugang siya, “Sa lahat ng masasayang gawain bilang isang lingkod-bayan at sa mga aral na aking natutunan na aking dadalhin, kahit saan man ako makarating. Asahan niyo pa rin ang aking kooperasyon sa lahat ng programa ng Sangguniang Kabataan sa ating bayan.” 

Boluntaryo nga mi-resign si Napiza sa iyang pwesto aron sa pagdisiplina sa iyang kaugalingon.

“Bilang pagdidisiplina sa aking sarili dahil sa aking nagawang mali bilang isang lingkod-bayan, ako ay kusang-loob na bumababa sa aking tungkulin bilang SK Chairperson ng Barangay Bubukal, epektibo rin ngayong araw, ika-20 ng Pebrero 2026.”

“Maraming-maraming salamat po.” 

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TAGS: Cebu Daily News, Laguna, Sk chairman, viral video
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