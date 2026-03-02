Kim Molina, Jerald Napoles gikasal sa Panglao, Bohol

Star-studded ang nahimong dream wedding nila ni Jerald Napoles ug Kim Molina niadtong adlaw nga Domingo, Marso 1.
Ang ilang kasal gipahigayon sa Amorita Resort sa Panglao, Bohol ug gitambongan a ilang mga pamilya ug suod nga higala gikan sa sulod ug gawas sa entertainment industry.
Bigatin kaayo ang ilang mga ninang ug ninong nga naglangkob nila ni Viva Entertainment Chairman Vic del Rosario Jr., Aga Muhlach, Kim Atienza, Robert Seña, Laarni Enriquez, Charlene Gonzalez, Isay Alvarez ug Ai Ai delas Alas.
READ: Getting over heartbreak, the ‘Camp Sawi’ way
Nagsilbi nga Matron of honor si Dimples Romana samtang candle sponsors sila si Miguel Jimenez ug Kayla Jimenez. Ang veil sponsors sila Myke Solomon ug Gabriela Solomon samtang cord sponsors sila si Gloc-9 ug ang direktor nga si Irene Villamor.
Apil sa mga abay sa Team Groom sila si Alden Richards, Gerald Anderson, Pepe Herrera, Alex Medina, Nicco Manalo, Ryan Buenviaje, Rafael Sudayan, Peter Paul Corpuz ug Acey Aguilar.
READ: Ronnie Alonte, Loisa Andalio tie the knot in an intimate wedding
Naa sa Team Bride sila si Yassi Pressman, Kakai Bautista, Adrian Lindayag, Abby Asistio, Yumi Lacsamana, Kakki Teodoro, Caryl Ann Paraico, Via Antonio, Angelique Aquino, Natileigh Sitoy ug Niña Marie De Torres.
Sa sayo pa, miingon si Kim nga mapasalamaton kaayo siya kang Jerald tungod kay gisuportahan niini ang iyang dream wedding.
“Yes, 100 percent. Everything else, hinayaan niya lang ako kasi ang laging sinasabi ni Je sa akin, ‘Sa akin yung proposal, sa ‘yo yung kasal.”
“So, natupad niya na ‘yung pangarap niya para sa sarili niya na dream proposal daw for kung sino man papakasalan niya, eh. “
“So it’s the woman’s turn naman na matupad naman daw niya ‘yung dream simula bata. So in fairness, nagagawa naman niya,” matud pa ni Kim.
Nag propose si Jerald kang Kim sa sulod sa PETA (Philippine Educational Theater Association) Theater Center sa Quezon City niadtong August 11, 2024.