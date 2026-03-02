menu
facebook
twitter
instagram
youtube
search
search
Life! Showbitz

Kim Molina, Jerald Napoles gikasal sa Panglao, Bohol

March 02, 2026
Jerald Napoles ug Kim Molina. | Photos from Kim Molina Instagram, Paparazzzzzi IG

Star-studded ang nahimong dream wedding nila ni Jerald Napoles ug Kim Molina niadtong adlaw nga Domingo, Marso 1.

Ang ilang kasal gipahigayon sa Amorita Resort sa Panglao, Bohol ug gitambongan a ilang mga pamilya ug suod nga higala gikan sa sulod ug gawas sa entertainment industry.

Bigatin kaayo ang ilang mga ninang ug ninong nga naglangkob nila ni Viva Entertainment Chairman Vic del Rosario Jr., Aga Muhlach, Kim Atienza, Robert Seña, Laarni Enriquez, Charlene Gonzalez, Isay Alvarez ug Ai Ai delas Alas.

READ: Getting over heartbreak, the ‘Camp Sawi’ way

Nagsilbi nga Matron of honor si Dimples Romana samtang candle sponsors sila si Miguel Jimenez ug Kayla Jimenez. Ang veil sponsors sila Myke Solomon ug Gabriela Solomon samtang cord sponsors sila si Gloc-9 ug ang direktor nga si Irene Villamor.

View this post on Instagram

A post shared by Kim Molina (@kimsmolina)

Apil sa mga abay sa Team Groom sila si Alden Richards, Gerald Anderson, Pepe Herrera, Alex Medina, Nicco Manalo, Ryan Buenviaje, Rafael Sudayan, Peter Paul Corpuz ug Acey Aguilar.

READ: Ronnie Alonte, Loisa Andalio tie the knot in an intimate wedding

Naa sa Team Bride sila si Yassi Pressman, Kakai Bautista, Adrian Lindayag, Abby Asistio, Yumi Lacsamana, Kakki Teodoro, Caryl Ann Paraico, Via Antonio, Angelique Aquino, Natileigh Sitoy ug Niña Marie De Torres.

Sa sayo pa, miingon si Kim nga mapasalamaton kaayo siya kang Jerald tungod kay gisuportahan niini ang iyang dream wedding.

“Yes, 100 percent. Everything else, hinayaan niya lang ako kasi ang laging sinasabi ni Je sa akin, ‘Sa akin yung proposal, sa ‘yo yung kasal.”

“So, natupad niya na ‘yung pangarap niya para sa sarili niya na dream proposal daw for kung sino man papakasalan niya, eh. “

“So it’s the woman’s turn naman na matupad naman daw niya ‘yung dream simula bata. So in fairness, nagagawa naman niya,” matud pa ni Kim.

Nag propose si Jerald kang Kim sa sulod sa PETA (Philippine Educational Theater Association) Theater Center sa Quezon City niadtong August 11, 2024.

Read More
BrandRoom Happenings Must Eats

Sabado Brunch Club brings back the Filipino pamahaw experience at Vibo Place every Saturday

By:
BrandRoom On Wheels

BYD Cebu drives the future of Regional Automotive Mobility with the Sealion 7 launch

By:
BrandRoom Campus Happenings

SWU PHINMA launches Cebu’s first Senior High School Trivia Night

By:
TAGS: bohol, Cebu Daily News, Jerald Napoles, Kim Molina, wedding
Latest Stories
Most Read
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription has been successful.

Subscribe to our newsletter!

By providing an email address. I agree to the Terms of Use and acknowledge that I have read the Privacy Policy.