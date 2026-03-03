Zendaya ug Tom Holland nagminyo na — stylist Law Roach

Tinuod ba kaha nga nagpakasal na ang celebrity couple nga sila si Zendaya ug Tom Holland?
Matud pa sa celebrity stylist nga si Law Roach, nagpa secret wedding kuno ang duha.
Gipagawas ni Roach ang maong impormasyon sa usa ka interview sa Access Hollywood didto sa red carpet sa 2026 Actor Awards niadtong adlaw nga Domingo, Marso 1 (Marso 2 sa Pilipinas), human siya gipangutana sa planong pagpakasal sa Marvel star.
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“The wedding has already happened. You missed it,” chika pa sa dugay na nga stylist ni Zendaya ug suod niya nga higala.
Gipangutana sa reporter si Roach kun tinuod ba ang iyang giluwatan nga pahayag.
“It’s very true,” tubag ni Roach.
Wala pay giluwatan nga pahayag ang duha ka A-listers kabahin sa ila kuno nga secret wedding sa pagkutlo ning maong balita.
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Sa dugay nga panahon, nagpabilin nga pribado ang ilang relasyon, layo sa mga mata sa publiko ug sa media.
Naukyab ang mga netizens human nasigpatan ang Disney star didto sa Beverly Hills sa miaging buwan nga dunay gold band sa iyang wala nga tudlo.
Sa sayo pa, wala usab nila ipahibaw ang ilang engagement, apan na headline si Zendaya human niya gi debut ang iyang cushion-cut diamond engagement ring didto sa 2025 Golden Globe sa buwan sa Enero sa miaging tuig.
Sa samang tuig, duha ka reporters ang gokorehian ni Holland human nila gitawag si Zendaya nga iyang girlfriend. Matud pa ni Holland nga iya kini nga “fianceé.”
Ang pinakabag-o niini nahitabo atol sa usa ka interview niadtong Setyembre 2025.
Sila si Holland ug Zendaya nagsugod og date niadtong 2017 apan ilang gipili nga itago ang ilang relasyon gikan sa mga mata sa publiko.
Sa interview sa GQ niadtong Nobyembre 2021, nibutyag si Holland nga seryoso siya sa paghimo og private sa iyang relasyon ni Zendaya.
“I’ve always been really adamant to keep my private life private, because I share so much of my life with the world anyway. We sort of felt robbed of our privacy,” matud pa niya. “I don’t think it’s about not being ready. It’s just that we didn’t want to (share their private life to the public). It’s not a conversation that I can have without her.”
Sa laing bahin, miingon si Zendaya sa iyang interview sa Elle niadtong Agosto 2023 nga duna siyay control sa mga butang nga iyang gipili nga panalipdan, ilabina ang iyang kalinaw ug ang relasyon nila ni Holland.
“Parts of my life, I accept, are going to be public… I can’t not be a person and live my life and love the person I love. But also, I do have control over what I choose to share,” matud pa niya. “It’s about protecting the peace and letting things be your own but also not being afraid to exist. You can’t hide. That’s not fun, either. I am navigating it more than ever now.”
Ang managpares andam na nga mousab sa ilang mga roles isip Spiderman/Peter Parker ug Michelle “MJ” Jones-Watson sa “Spider-Man: Brand New Day,” nga naka schedule nga irelease sa Hulyo 2026. | Kani nga balita gihubad sa bisaya gikan sa report sa Inquirer.net