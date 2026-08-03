Death anniversary ni Cory: Kris Aquino mibutyag sa kasakit

Gihandom ni Kris Aquino ang iyang anhing inahan, si kanhi president Corazon “Cory” Aquino, sa igka-17 nga kasumaran sa pagkamatay niini.
Mipaambit si Kris nga duna siyay bangis nga sakit sa iyang batiis tungod sa bag-o lang nahuman nga pakyas nga pagpaayo sa iyang mga sakit kon autoimmune diseases.
Dugang pa ni Kris, naglaum siya nga dili mawad-an iyang mga anak-lalaki og inahan sa samang paagi nga siya nawad-an og inahan.
Sa usa kapost sa Instagram niadtong unang adlaw sa Agosto, gihinumdoman ni Kris ang pagkamatay sa iyahang inahan, 17 katuig na ang milabay. Siya nagkanayon nga samtang nadawat na sa ilang banay ang kamatayon ni Cory, ang gibati gihapon nila lang lawom nga pagbangutan.
“We accepted her death intellectually because we witnessed how much she suffered. But can someone you cherished ever be forgotten?” nagkanayon si Kris.
(Gidawat namo sa among huna-huna ang iyang kamatayon kay nasaksihan man namo ang kagrabe sa iyang pag-antos. Apan makalimtan ba gayud nimo ang imong gipangga?)
READ: SC suspends lawyer for a year over 2018 ‘profane’ tweet vs Kris Aquino
Kanhi pangulo
Ang kanhi pangulo namatay human sa atake sa kasing-kasing ug baga niadtong Agosto 1, 2007 sa edad nga 76, human sa mga komplikasyon sa grabe nga colorectal cancer.
Mipaambit si Kris nga siya ug ang iyang mga anak lalaki misaulog sa kasumaran sa kamatayon ni Cory sa nagkalainlaing paagi.
Si Josh miduaw sa lubnganan sa siyang lola sa Manila Memorial Park samtang si Bimby nagdali sa pagpauli human sa pagtambong sa “Eat Bulaga” 47th anniversary celebration aron mounong sa kiliran ni Kris samtang siya miagi na og lain na usab nga matang sa pagpaayo.
“I promised my sons I was going to fight until the end,” miingon si Kris. “I have never given details about the treatments that failed, the nights I cried until sunrise because the bones from 3 inches above my knee all the way to my ankle and up to the soles of my feet hurt with such cruelty.”
(Misaad ko sa akong mga anak lalaki nga makigsangka ko hangtud sa katapusan. Wala gyud ko mopaambit og mga detalye sa mga treatment nga mipalyar, sa mga gabii nga naghilak ko hangtud sa pagsubang sa adlaw tungod sa kabangis sa kasakit sa akong mga bukog tulo ka pulgada gikan sa akong mga thod hangtud na sa akong kiting ug lapa-lapa.)
Sa mga bukton ni Bimby
“I broke my rule and sobbed in Bimb’s arms. No child, especially one raised by a single parent should ever see the pain their mama or papa goes through because to worry is ours and not theirs,” she added.
(Akong gisupak akong kaugalingon nga lagda ug mibakho sa mga bukton ni Bimb. Wala untay bata, labi na tong gimatuto sa usa lamang ka ginikanan ang makakita sa kasakit nga giatubang sa ilang mama ug papa tungod amo ang pagkabalika ug dili ilaha.)
Mipaambit dayon si Kris nga ang iyang sunod nga infusion mahitabo sa Miyerkules, samtang gitapos niya iyang sinuwat pinaagi sa pag-ampo ngadto sa iyang inahan.
READ: After a decade apart, Bimby and Ryzza Mae reunite on Eat Bulaga TVJ
“Mom, please continue looking after your baby? Because I have 6’3 & 6’2 giant babies who pray every day and believe that God does answer prayers,” concluded the actress.
(Ma, palihug pagpadayon sa pag-atiman sa imong masuso? Kay duna koy tag-as ug higante nga mga masuso nga nag-ampo matag adlaw ug nagtuo nga motubag gyud ang Ginoo sa mga pag-ampo.)
Igsoon nga presidente
Bag-o lang gihandum ni Kris ang ika-5 nga kasumaran sa pagkamatay sa iyang igsoong lalaki nga si kanhi pangulo Benigno “Noynoy” Aquino III, pinaagi sa pagduaw sa iyang lubnganan sa Manila Memorial Park niadtong Hunyo 24.
Bisan pa man sa mga hagit sa iyang panlawas, nakakita gihapon sa Kris og panahon alang sa pag-shoot sa iyang pagbalik sa tabing human ang record producer sa ABS-CBN nga si Jonathan Manalo mipaskin sa ilang hulagaway sa Facebook human sa ilang mabungahon nga panagtagbo.
Despite her health challenges, Kris managed to find time to shoot for her onscreen comeback after ABS-CBN record producer Jonathan Manalo posted their picture on Facebook after their “productive meeting.”
Wa pa masayri dayon unsa ang porma sa umaabot nga proyekto ni Kris.
READ:
Kris Aquino remembered her late mother, former President Corazon “Cory” Aquino, on the 17th anniversary of her death as she bares a “cruel” leg pain as a result of her recent failed treatment for her autoimmune diseases, with a hope that her sons won’t lose their mother in the same way she did.
In an Instagram post on Saturday, Aug. 1, Kris recalled losing her mother 17 years ago, saying that while their family had accepted her passing, the loss remains deeply felt.
“We accepted her death intellectually because we witnessed how much she suffered. But can someone you cherished ever be forgotten?” she wrote.
Article continues after this advertisement
READ: Kris Aquino marks PNoy’s 5th death anniversary, reveals new health setbacks