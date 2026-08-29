Sarah Geronimo madbos? Matteo nakadawat og ‘soon-to-be daddy’ greeting

Matteo Guidicelli ug Sarah Geronimo. Image: Instagram/@matteog

Mga netizens naghunahuna nga mabdos si Sarah Geronimo human ang iyang asawa, ang aktor nga si Matteo Guidicelli, nakadawat og “soon-to-be daddy” congratulatory greeting sa usa ka nagpa-ila nga amigo.

Usa ka Facebook user, nga amigo ni Guidicelli, ang nag-post og hulagway nila sa aktor nga karon gi-delete na. Matod pa niya, kuha ang maong photo dihang nag-abot sila sa usa ka coffee shop sa Quezon City

“Deep in a meeting with a colleague, totally unaware someone familiar was right there until Gianmatteo Guidecilli walked up and said, ‘ka-ila gyud ko ani!’ (I know this person!)” segon pa sa giingon amigo. “Truly caught me by surprise! So many shared memories with Matt —from shoots, Airborne Proficiency Jumps, and our days at ISAFP. Solid guy — hindi mayabang, sobrang friendly pa.”

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(Sa ka focus nako sa usa ka meeting sa akong kauban, wala ko kabantay nga naa koy kaiila nga naa sa [cafe] hangtod nidoul siya ug nag-sulti, ‘Ka-ila man gyod ko ani! […] Tinoud nakuratan ko! Daghan kaayo mig kaagi ni Matt — gikan sa mga shoots, Airborne Proficiency Jumps, ug sa among mga adlaw sa ISAFP. Saligan gyud na nga tawo — di hambugero, ug friendly pa gyod kaayo.)

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“P.S. He is soon to be a daddy. Congratulations, bro!” sulti pas user. (Hapit na siya mahimong daddy. Pahalipay, bro!)

Gitubag sab sa maong user ang usa sa mga komento sa iyang post, diin giingon niya nga si Guidicelli mismo ang miingon ug nagkumpirma nga mabdos si Geronimo.

Sarah Geronimo, Matteo Guidicelli hilom pa

Sa pagkaron, si Guidicelli ug Geronimo — nga nagpakasal niadtong 2020 — wala pa mohatag og kumpirmasyon o pag-deny sa mga tsismis bahin sa pagmabdos.

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Ang aktres ug singer nagsaulog sa iyang ika-38 nga adlaw nga natawhan pinaagi sa pagpakig-uban pag-usab sa iyang mga ginikanan nga sila Delfin ug Divine Geronimo.

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