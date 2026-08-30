Tricia Robredo gikasal na, bongga nga wedding mo-sunod sa Pilipinas?

Gikasal na ang ikaduha nga anak ni kanhi Bise Presidente Leni Robredo nga si Tricia ug ang iyang fiancee nga si Stephen.
Didto gipahigayon ang ilang kasal sa usa ka intimate city hall elopement sa Boston, Massachusetts.
Sa Instagram post ni Dominique Holliday niadtong adlaw nga Miyerkules, August 26, iyang gi-bandera ang mga engagement ug wedding photos nila ni Tricia ug Stephen.
Si Dominique ang photographer sa duha ka importante nga yugto sa kinabuhi sa duha.
“Tricia + Stephen forverrrrr documented entirely on film and scanned in-house with lots of love,” matud pa sa caption ni Dominique.
Chika pa ni Dominque nga aduna pay mo-sunod nga bongga nga kasal para nila ni Tricia ug Stephen sa Pilipinas.
Bisan pa man og dili na siya ang photographer sa maong kasal, malipayon ug swerte gihapon siya nga apil siya sa mga nakasaksi ug naka dukomento sa ilang kasal sa America.
Gi-angkon ni Tricia sa usa ka Instgram post niadtong Nobyembre 2025 nga usa ka tuig na siya nga engaged. Nag-propose si Stephen sa Cambridge, Massachusetts niadtong Nobyembre 2024.