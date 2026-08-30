Archie Alemania gilamparo sa ulo si Gee Canlas gamit ang tumbler?

Gibutyag sa aktres nga si Gee Canlas nga didapatan siya kaniadto sa iyang mister nga si Archie Alemania.
Sa pakighinabi niya sa “Ogie Diaz Inspires” niadtong Sabado, August 29, gitubag niya ang mga giluwatang pamahayg sa iyang bana;
Matud ni Gee, pugsanay siyang buot usbon sa iyang bana bisan wa siya kasabot unsay gipasabot niiini.
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Pulong pa ni Gee: “He wanted me to talk. He was forcing me to agree with him about something, and he was telling me, ‘Magbabago ka ba?’ Magbago ka! Magbago ka! Sumagot ka, magbago ka!’ Ginagano’n niya ako.”
(Gusto ko niyang usbon. Buot niyang mouyon ko niya mahitungod sa usa ka butang, ug giingnan ko niya ‘Magbag-o ba ka? Pagbag-o! Pagbag-o!)
“And I didn’t even know what he wanted me to change. But all I knew was, sabi ko, ‘Magbabago ako, magbago ka rin! Kasi hindi puwedeng ako lang ang gagawa ng paraan and carry the marriage alone. It’s never gotta work,’” dugang ni Gee.
(Ug wa man gani ko kahibawo unsay gusto niyang usbon ko. Ang ako lang nahibawo-an, akong giingon: ‘Mag-usab ko, pag-usab pod! Kay di mahimo nga ako ray mangitag paagi ug maglukdo sa kaminyoon nga mag-inusara. Dili ni mosaler.)
Wa magustohan ang tubag
Apan wa kini magustohan ni Archie maong iyang gipasakitan si Gee.
“No’ng nanggigigil siya, I saw him; he got a tumbler, and then he went to me. He hit me on the side of my head behind the ear. [….] Malakas. Tumunog ‘yong skull ko. I heard it inside my head,” matud ni Gee.
(Dihang nanggigil na siya, nakit-an nako siya; Nagkuha siya og tumbler og giduol ko niya. Gihapak ko niya sa kilid sa akong ulo, luyo sa akong dunggan. Kusog. Nipiti akong bagol-bagol. Nadungog nako sulod sa akong ulo.)
Miingon usab siya nga iyang mga komento dili lang base sa iyang nahinumdoman kay duna siyay ebidensya niini.
Sinabi rin niya na ang kanyang mga pahayag ay hindi lang basta base sa kanyang naaalala dahil may ebidensya ito.
“Everything I say in this interview is backed with evidence. So this is not conjecture, this is not something na sa naaalala ko lang, it has evidence,” giit pa ni Gee.
(Ang tanan kong gisulti niining pakighinabi dunay ebidensya. Dili ni siya himo-himo lang, o sa nahinumdoman ko lang. Duna niy ebidensya.)
Nagbuwag
Sa pagkakaron, buwag na siya sa bana nga miangkon niini sa iyang pagduaw sa “Fast Talk with Boy Abunda” niadtong Marso 2026.
Mao ni ang opisyal nga pagkompirma ni Gee human sa pagkuyanap sa hungihong nga nagbuwag na sila.
“I’m choosing to love myself with the same consistency and effort I give others, and I’m no longer making myself smaller for anyone. I want to show up more.
(Mipili ko nga panggaon akong kaugalingon nga makanunayon ug mapaningkamoton sama sa akong pagmahal sa uban ug dili na ko buot mopagamay sa akong kaugalingon alang sa uban. Buot kong mopakita pa og samot.)
“For myself, for Caleb, for the people I love, and for the work that’s always felt like home to me. That’s the only way I can be fully me as a daughter, sister, a friend, a woman… as a solo parent,” sey ni Gee.
(Alang sa akong kaugalingon, ni Caleb, sa akong mga hinigugma ug sa trabaho nga sama sa panimalay kanako. Mao ni ang bugtong paagi nga mahimo kung ako gayud isip anak, igsoon, higala, babaye… isip nag-inusarang ginikanan.)
Able hinuon ang BANDERA alang sa tubag kon pagpatin-aw ni Archie mahitungod sa pamahayag sa asawa.