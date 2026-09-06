Asawa ni Baron Geisler galibog: ‘Normal bang matog ang alalay sa katre sa iyang amo?’

Gi-kuninitan karon sa social media ang gibuhian nga storya sa asawa ni Baron Geisler, nga si Jamie Evangelista-Geisler, kabahin sa usa ka amo ug iyang alalay nga gatapad og katog sa usa ka katre.
Sa iyang Threads account, nangutana si Jamie kun normal ba nga magtapad sa usa ka katre ang amo ug ang iyang alalay?
“Is it normal for an alalay/maid/PA to sleep in the same bed as her married employer?” matud pa ni Jamie.
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Dugang niya, “Morally acceptable? Asking for a confused wife.”
Apan sa pagbisita sa Bandera sa maong Threats account, wala na ang post ni Jamie ug mura og iya na kini nga gipapas.
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Apan wala makalusot sa mga netizens ang maong post. Dunay usa ka netizen nga naka screenshot sa post ni Jamie ug iya kini nga gi-share sa Reddit.
Bisan pa man og wala hinganli ni Jamie kun kinsa ang iyang gipasabot sa iyang post, daghan ang nagtuo nga may kalabutan sa iyang bana ang iyang gipagawas sa social media.
Dali nga nakakuha og nagkalain-lain nga komento gikan sa mga Redditors ang screenshot nga gi-share sa usa ka netizen.
“if totoo, wasak ang enlightened image ni baron geisler,” matud pa sa usa ka netizen.
Laing netizen miingon, “may sakit talaga ang mga ibang babae na akala nila mababago pa nila ang lalaki.”
“If it’s true, iwan nalang niya si Baron. It’s becoming a cycle. She keeps posting their dirty laundry on the internet. Plus yung thought pa na Baron was her patient diba? Anyway, kung totoo man yan na si Baron and she has proof eh di kasuhan niya. Iwan na din niya for her own peace of mind. Mamaya next thing we know, magiging okay uli sila then magpopost uli ng kalat,” dugang sa lain pa.
Ang laing netizen miingon, “I mean if we’re being honest here ikaw dapat ang makasagot niyan as Baron’s shrink before being his wife.”
Wala pay giluwatan nga katin-awan si Baron ug si Jamie mahitungod sa maong issue.