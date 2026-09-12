Pinakauna nga National Cinema Day gitakda nga ipahigayon sa Sept. 12
Ang Film Development Council of the Philippines (FDCP) ug mga key player sa lokal nga industriya sa sini nangandam nga mopahigayon sa pinakauna sa tibuok nasud nga National Cinema Day sa Sept. 12. Ang tumong sa maong paningkamot kay para makaaghat sa mga Filipino nga mobalik ngadto sa mga sinehan.
Ang FDCP nipahibalo sa ilang inisyatiba sa social media sa Miyerkules, Agosto 26. Kini human sa official launch sa kalihukan karong adlawa sa atubangan sa mga Cinema Exhibitors Association of the Philippines (CEAP) ug uban nga mga pinakadako nga kasosyo sa industriya.
Ang maong paglansad o paglaunch nagafeature sa mga mensahe gikan ni CEAP Chairperson Karen Zabaljauregui, FDCP Chairman ug ni CEO Jose Javier Reyes, Film Academy of the Philippines Director General Paolo Villaluna, Metropolitan Manila Development Authority ug Metro Manila Film Festival Chairman Romando S. Artes, Quezon City Film Commission Commissioner Ed Lejano, Motion Picture Association representative Nicole Castillo-Deato Metro Manila Film Festival Chairman Romando S. Artes, Quezon City Film Commission Commissioner Ed Lejano, Motion Picture Association representative Nicole Castillo-Deato ug Producers Guild of the Philippines Chairman Roselle Monteverde-Teo.
The FDCP announced the initiative on social media on Wednesday, Aug. 26, following the official launch of the event the day before with the Cinema Exhibitors Association of the Philippines (CEAP) and other major industry partners.
Nagdala sa tema nga “One Industry. One Message. One Big Day,” ang nasudnon nga pagsaulog motapok sa mga cinema exhibitors, filmmakers, distributors ug mga ahensiya sa gobyerno para makahatag og bug-at nga pagtagad ang pagkamahinungdanon sa kasinatian sa teyatro ug sa Philippine cinema.
BASAHA: First AI-assisted local animated film pushes for space amid Hollywood dominance
Matud pa ni Reyes nga ang National Cinema Day magpahinumdum sa mga audience sa pagexperience o pagsinati sa dungan nga paglantaw sa sine sud sa usa ka tiyatro o usa ka sinehan taliwala sa pagusbong nga pagdominar sa mga streaming platform.
“Iba pa rin ’yung surrender mo ang sarili mo sa magic of cinema,” he said. “Importanteng-importante ito sapagkat parang nakalimutan na natin ang saya, ang ganda, at ang hiwaga ng panonood ng pelikula sa loob ng sinehan.”
Ang National Cinema Day mofeature og laing slate sa mga exklusibo nga mga sine o salida. Hinoon, regular nga mga theatrical nga mga release gischedule para sa Sept. 12 nga mopadayon sa pagscreen kuyog sa pagsaulog nga nagahatag og laing rason para sa mga audience nga mobisit sa mga cinema.
Ang pagduso gibuhat karon bisan sa pagpadayon sa Philippine Film Industry sa paglayog sa mga hagit sa pagdani sa mga local nga mga salida ug mga sinehan sa mga audience taliwala sa popularidad sa mga streaming service ug mga foreign blockbuster.
Si Reyes mismo sa di pa lang dugay nga higayon nakasugod og debate online human siya nihisgot nga ang “attitude” sa uban nga mga Pilipino nga mga salida kay usa sa mga problema nga giatubang sa local nga cinema.
BASAHA: FDCP sets 1st Nat’l Cinema Day in Sept. with aim to bring audiences back to theaters
Ang chairman sa FDCP nistress nga ang responsibilidad dili lang mopahuway didto sa mga audience. Niingon siya nga ang mga filmmaker ug producers kinahanglan moimprove sa quality sa mga Filipino film ug mobuhat og mga obra nga makacompete internationally.
“Ang problema ay ang attitude ng mga Pilipino sa pelikulang Pilipino,” Reyes said in an interview following the opening of Cinemalaya 2026. “We have to up the quality.”
Ang iyang gipanulti nakadawat og pagsaway sa uban mga mga mananan-aw og mga sine nga niingon nga ang mga audience willing ra gyod mogasto sa mga salida nga gikonsiderar nila nga salida nga dunay bili nga pagalantawon. Ang uban pod nidepensa sa iyang tawag sa mga Pilipino nga mosuhid sa lokal nga cinema lapas pa sa mga mainstream nga mga release./ra
Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Cebudailynews. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.