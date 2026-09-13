Carlos Yulo bet ang private wedding, way labot ang mga ginikanan? 

Gusto sa two-time Olympic gold medalist nga si Carlos Yulo nga mahimong pribado ang kasal nila sa iyang long-time partner nga si Chloe San Jose kun moabot na ang panahon nga makadesider na sila nga magminyo.
Ug gusto niya nga wala ang iyang mga ginikanan sa maong seremonya aron magpatigbabaw ang kalinaw sa tanan.
Sa iyang interview kauban si Karen Davilla, gipangutana și Carlos kun gusto ba niya nga makita sa iyang kasal ang iyang mga ginikanan nga sila si Angelica ug Mark Andrew Yulo?
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“Kasal po namin ‘yun and relationship po namin ‘yun and mas pipiliin kong kami na lang,” sey ni Carlos.
Gipasabot ni Carlos nga gusto niya nga mahimong sentro sa maong okasyon ang ilang panaghigugmaay ni Chloe. Ug dili siya gusto nga mabalik na usab ang isyu nila sa iyang mga ginikanan nga makamugna lang unya og tensyon sa usa ka malipayon unta nga selebrasyon.
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Matud pa ni Carlos, “Ayaw ko din masira ‘yung moment namin para sa’ming dapat dalawa.”
Giklaro usab niya nga iya nang napasaylo ang iyang mga ginikanan para sa mga dili maayo nga nahitabo sa ilang pamilya. Apan wala kini nagpasabot nga kinahanglan nga ipadayon ang ilang maayo nga relasyon tungod kay nagbutang na kuno siya og boundaries.
“Ayaw ko ‘yun mamantsahan pa, and madami na din silang ginawa na pinatawad ko na. And hanggang du’n na lang din po,” dugang ni Carlos.