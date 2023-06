Bea, Heart naging instant BFF: ‘We just clicked, I love spending time with her’

“We have different styles, we were just talking about it na we have different styles.

“I think mine is more structured and more simple and classic. Heart’s naman is very trendy, she’s a fashion icon also. It just works together when you see us,” pahayag ng girlfriend ni Dominic Roque.

Ayon pa sa Kapuso star, sana raw ay mabigyan pa sila ni Heart na pagkakataon na makapag-bonding nang bonggang-bongga sa mga susunod na buwan at taon para mas makilala pa nila ang bawat isa.

“Nag-uumpisa pa lang yung friendship namin so I am really looking forward to more times with her and more chikahan sessions with her,” chika ni Bea.

Angel, Judy Ann, Sofia nakatanggap ng regalo mula kay Marian: Maraming salamat ganda!

BFF ni Claudine na si Janelle Jamer bumanat sa bashers: Wag maging mapanghusga na akala n’yo ang pe-perfect n’yo