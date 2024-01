Claudine sa nawagtang nga mga milyones: Kukunin ko na kung ano yung dapat sa ‘kin

Nagpabuto og mga rebelasyon si Claudine Barretto kabahin kuno sa milyun-milyong balor sa kwarta nga gigukod niya karon sa kanhi niya nga partner.

Tinuod na gyod nga na kini nga gukoron karon ug bawion ang tanan nga nawa sa iyaha sukad pa niadtong nagbuwag siya sa iyang kanhi uyab.

Sa pinakabag-o nga vlog sa TV host-actor nga si Luis Manzano nipadayag si Claudine nga gatusan nga mga milyones nga pesos kuno ang gusto niyang bawion para sa iyang mga anak.

“We’re talking about hundreds of millions na. Ang iniwan sa akin was 25,000 pesos. Sa isang bangko pa lang was, like, P116 million.

“Isang bangko pa lang yun. And iniwan was P25,000. And I don’t know kung bakit kahit na or whatever, dapat sinasabihan ka ng bangko, di ba?

“Ang ibinalik lang niya sa akin nu’n, during that time, was P7 million. We were still together. Kasi nga, kukunin pa niya sa sino yung mga pinagtaguan niya nung perang yun.

“Kasi, ayoko siyang matulad sa parang na, you know, yung tatay ng mga anak ko magnanakaw. Ayoko, ayoko. Kaya hindi ko nilaban yung pera noon.

“But now na lumalaki yung mga anak ko, ta’s kukunin mo yung bahay, yung bahay namin, du’n na, yun na yung sinabi ng lahat ng tao, ‘Okay. Magba-VAWC (Violence Against Women and Children) na tayo,’” matud pa ni Claudine.

“Kukunin ko na kung ano yung dapat sa akin. Maglabasan na tayo. Sige na,” midugang pa og sulti ang aktres.

Nagpadayon na daw ang mga kaso niini didto sa korte. Ang iyang gifight kuno di para sa iyaha kung di para kini sa iyang mga anak.

“Ngayon, since malaki na ang mga anak ko, Sabina wants to study abroad, Santino’s in Brent and alam naman natin kung gaano kamahal ‘yun.

“So, parang since hindi niya nabibigay ‘yung support na in-order ng court, hindi nasusunod, parang ‘yun ‘yung sinasabi ng mama na ‘ipaglaban mo,’” matud pa niya.

Ang gipasabot ni Claudine mao ang mama ni Luis nga si Vilma Santo nga kanunay nga nisuporta sa iyaha kung naa siyay mga giagian nga kalisod. Nagsuod ang duha sa dihang nakakuyog sila sa pelikulang “Anak” niadtong 2000.

Matud pa ni Claudine nga, “Talagang sabi ko, ‘Ate Vi, pabalik ako.’ So, kung may mga court cases na naman, baka makaantala yun sa mga projects na darating.

“Tapos sabi niya, ‘As long as you show them that you’re working hard, you’re professional, ipaglaban mo, Claudine. Ipaglaban mo yung pagiging nanay mo.”

“’Ipaglaban mo,’ sabi niya. ‘Pumunta ka sa korte. Magdemanda ka,’ sabi niya. ‘Ipaglaban mo yung pagiging nanay mo. Ipaglaban mo yung pagiging asawa mo. Pagiging wife mo. Ipaglaban mo lahat yun. Kunin mo kung ano yung nawala sa yo,’” matud pa sa aktres.

“And your mom told me lang na, ‘Continue working, kasi nandiyan na. Nandiyan na yung mga trabaho mo. Pero ipaglaban mo. Kunin mo kung ano yung para sa yo,’” matud pa ni Claudine.

Way pangan nga gihisgutan si Claudine sa iyang interview ni Luis, apan nahibawo naman ang tanan kung sino ang iyang gihisgutan.

Abli ang Bandera kung unsay pagpatin-aw sa kanhi pares ni Claudine sa kani nga isyu.