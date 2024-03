Kim Chiu ngadto ni Paulo Avelino: Ano ba ‘yung love? Nakalimutan ko na!

Naglisod gyod si Kim Chiu nga tubagon ang pangutana kung unsa ang mga “unusual thing” nga nabuhat niya sa pangalan sa gugma.

Niatubang si Kim kuyog ang leading man niya si Paulo Avelino sa miyembro sa entertainment media para sa presscon sa bag-o nila nga serye sa ABS-CBN, ang Pinoy version sa hit K-drama series nga What’s Wrong With Secretary Kim.

Nahitabo ni sa Sabado, Marso 8, sa Araneta Center sa Cubao, Quezon City kung diin naki-join pod sa ilaha ang uban pa niyang miyembro sa cast.

Basin Bet Pod Ni Nimo: Hirit ni Kim kay Paulo: Ano ba ‘yung love? Nakalimutan ko na!

View this post on Instagram A post shared by Bandera (@banderaphl)

Didto napangutana sila si Kim ug Paulo kung unsa ang lain nga butang nga nabuhat nila tungod sa sobra nga paghigugma.

Basin Bet Pod Ni Nimo: Paulo diretsahang tinanong si Janine: Type mo raw ba ako? Jojowain o totropahin?

“Puwedeng ano, call a friend? Ha-hahaha! Siya na muna ang sasagot si Sarah (sabay turo sa co-star nilang si Angeline Quinto).

“Ang hirap naman. Ano ba ‘yung love? Nakalimutan ko na, eh!,” maoy tubag ni Kim nga nagkatawa ug nilingi ug nitan-aw dayon ngadto ni Paulo ug nisulti sa dialogue nga, “Ipapaalala mo ba?”

Sa gipangutana ni Kim ug ang iyang paglabay sa pangutana para niya ngadto ni Paulo, nitubag ug nisulti ang aktor nga iyang gihatagan og importansiya ang iyang pagkahigala niya ni Kim ug kauban niini sa trabaho ang usa sa mga hinungdan kung ngano siya nisugot nga makakauban niya og usab sa usa ka romcom series human nila nabuhat ang “Linlang.”

“Siguro ano, ito, itong ‘Secretary Kim’. Dahil sa pagmamahal ko bilang ka-trabaho ka, at sa trabahong ibinigay mo sa ‘Linlang’ so, pangbawi sa ‘yo. So I’m here at Secretary Kim to give back,” matud pa sa aktor.

Sey pod ni Kimmy, “Sobrang funny siya dito, sobrang funny siya dito, hindi na siya si Paolo Avelino.”

Basin Bet Pod Ni Nimo: Xian Lim nagpaluto kuno ni Kim Chiu og steak usa pa nakigbuwag niini

View this post on Instagram A post shared by Viu Philippines (@viuphilippines)

“Teka lang pagmamahal ‘yung pinag-uusapan bakit mo tsini-change topic?” nihirit pod si Paulo sa iyang leading lady.

Nga gitubag pod ni Kim nga, “Siyempre pinupuri kita.”

“I think if it was offered to me and if it wasn’t Kim, I would probably have second thoughts,” matud pa ni Pau.

Basin Bet Ko Nimo: Paulo ipinakulam daw ng galit na fan: Parang hindi naman effective

Nisunod niini, niseryoso ang mga gipanhisgutan ni Kim. Matud pa niya nga ang paghatag og importansiya ug paghatag pod og panahon sa pamilya ug sa mga higala ang usa sa mga ginabuhat niya para ipakita ang iyang paghigugma.

“Sobrang giving ko talaga na tao, parang ayokong nale-left out or nao-OP (out of place) or something. I always give as long as I can give, kasi wala namang mawawala sa akin kung magbibigay ako e’, parang siguro hindi ko alam kasi ‘yung sagot niya nalito tuloy ako.

“Pero unusual na bagay? Siguro marami ka namang magagawang unusual kapag nagmahal ka, parang hindi na ‘yun unusual sa ‘yo parang normal na sa’yo ‘yun kapag andon ‘yung love so hanggang doon na lang muna,” matud pa ni Kim.

Anyway, matan-aw na ang “What’s Wrong With Secretary Kim” sugod sa Marso 18 sa streaming app nga Viu. Gikan ni sa ABS-CBN Studios ug Dreamscape Entertainment.