Ellen Adarna ‘gisapot’ human gibandera ang Christmas photo, ngano man?

Kadakong pasko karon, unya gisugsug sa pipila ka mga netizen si Ellen Adarna. Mao nga karon ‘gigil’ mode usab siya sa social media sa di pa lang dugay.

Sa Instagram, gibandera sa aktres ang pinakabag-o nga family picture nila niadtong Christmas Day.

Ang caption lang diha sa celebrity mom kay usa ka Christmas tree emoji.

View this post on Instagram A post shared by Ellen Adarna Ramsay (@maria.elena.adarna)

Imbes nga unta malinawon ang pagsaulog sa Pasko ni Ellen kay mao rag giguba kini sa uban nga Epal nga mga netizen.

Parehas lang sa usa nga gipansin pa gyod nga gipatong nga emoji sa nawong sa baby girl sa aktres: “Why cover the babe face [woman shrugging emoji]”

Ang simple nga tubag sa aktres, “To avoid evil eye.”

Niuyon pod diha ang usa pa ka IG user: “That’s true baka mausog pa [laughing emoji].”

Wa pa gihapon nihunong ang basher ug ang sunod nga gipansin kay ang gisul-ob sa mister ni Ellen nga si Derek Ramsay.

Makit-an man god sa picture nga nagsul-ob og kolor nga pula sila si Ellen ug ang iyang duha ka anak apan lain ang kolor nga gisul-ob sa aktor.

Nangutana ang usa ka netizen, “Why couldn’t Derrick at least dress in red [thinking face emoji]”

Wa na ni nagustuhi sa celebrity mom ang pagpangusyuso niini, mao nga naginit na gyod ang ulo niini.

Giingnan niya ang epal nga basher nga, “Paskong pasko omg nangingialam kaa!!! F*ck off”

Mahinumduman nato niadtong Oktubre, gipakuratan ni Derek ang madlang pipol human niya gibalita nga nanganak na diay ang Iyang misis sa first baby nila.

Tungod sa nahitabo, may mga nisulti nga gituyo kini sa managtiayon para sorpresahin ang kadaghanan.

Ellen Adarna: Di gusto nga surprise

Apan dali kini nipatin-aw si Ellen: “Hindi ko gusto surprise. Alam naman ng friends and family and ‘di ko naman tinatago.”

“When I go out, crop top ako kahit malaki tiyan. I just didn’t announce because I don’t need to,” nipasabot ang misis ni Derek.

Matud pa niya, “I want a quiet and peaceful pregnancy.”

“Last thing I need are opinions from people I don’t know and unsolicited advice,” matud pa niya.