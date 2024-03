Chris Evans, Alba Baptista mirampa sa red carpet sa unang higayon isip magti-ayon

Ang power couple nga sila si Chris Evans ug Alba Baptista milugwa sa ilang una nga official appearance isip magti-ayon unom ka buwan sukad sila gikasal.

Sila si Chris ug Alba mi-pose sa atubangan sa mga photographers sa Vanity Fair’s Oscars Party niadtong adlaw nga Domingo.

Daghan usab ang nakakita sa ilang public display of affection sa sidelines sa A-listed Hollywood party. Sa pipila ka higayon nakita nga nagkiss ang duha atubangan sa madlang pipol.

Ang tuig 2023 nahimo nga mabulukon alang nila ni Chris ug Alba. Sa maong tuig ilang gipahibaw ang ilang relasyon pinaagi sa Instagram. Human sa pila ka buwan, misunod dayon ang ilang engagement ug ang ilang kasal.

Sukad sa 2021, gipili sa duha nga mamahimong pribado ang ilang relasyon, ug makita lamang sila sa publiko pinaagi sa mga hulagway nga kuha sa mga paparazzi.

Atol sa New York Comic Con sa milabay nga tuig, si Chris mihatag, sa unang higayon, og mubo nga statement kabahin sa iyang kaminyoon.

“I got married,” sey ni Chris.

Dugang niya, “It was really, really great. We kinda had two ceremonies. We had one on the East Coast. We did one in Portugal. My wife’s Portuguese. Yeah, go Portugal!”

Ang “Captain America” actor miingon nga nahuman na ang kalisud nga ilang naagi-an ni Alba sa ilang mga pagpangandam sa ilang kasal ug naa na sila karon sa honeymoon stage, kung diin ila nga gi-enjoy ang ilang kaminyoon.

“It’s a lot planning for a wedding. Now that we’re through that, we’ve just kinda been enjoying life, gearing up for autumn, my favorite season. It’s, like, the best time of year right now. Now we’re just relaxing and enjoying life and reflecting,” sey ni Chris.

Sa usa ka interview sa People Magazine, nahisgutan usab ni Chris ang iyang plano nga magsugod na unya og iyang kaugalingon nga pamilya.

Ang magazine miingon nga nagkaila ang magtiayon samtang ga shooting si Christ sa pelikula nga “The Gray Man” ug si Alba usab nagtiwas sa second season sa iyang Netflix series nga “Warrior Nun.”

Si Chris, kinsa 42 anyos na karon, adunay 16-year age gap kang Alba nga 26 anyos pa lang.