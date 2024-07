Heart nihisgot sa iyang kahadlok kung mawa si Chiz: Di niya makaya

Feeling sa Kapuso actress nga si Heart Evangelista nga di niya makaya nga mabuhi pa kung mawa ang iyang bana nga si Senate President Chiz Escudero.

Nahisgotan ang health condition ni Senator Chiz sa pagbisita ni Heart sa “Fast Talk with Boy Abunda” niadtong Hulyo 29 nga nahimong isyu mga pila ka buwan na ang nilabay.

Nikatap niadtong Abril 5, 2024 ang balita nga nastroke kuno ang senador ug gidala pagdali sa St. Luke’s Medical Center sa Taguig City. Wa gisulti o nipagawas og official statement ang public servant nga si Senador Chiz kabahin ani.

Nihisgot si Heart kabahin sa panglawas sa iyang bana nga, “He’s very good. He’s super good now. He had an episode.

“It was an episode and it was a scary episode, but it was a wake-up call for all of us to just really make sure that health is wealth.

“And now he’s doing very, very good, everything perfect, and I make sure perfect,” matud pa sa Kapuso actress nga wa pod hisguti kung unsa gyod ang gibati sa panglawas sa iyang bana.

Human niini, gihisgotan ni Heart nga mao rag di niya makaya nga mabuhi nga siya rang usa kung dunay mahitabo nga di maayo ni Chiz ug biyaan siya.

“If he goes, I go. You jump, I jump. I swear, ako na lang ang mauna! Hindi ko talaga kaya. Iiyak na naman ako. Hindi ko talaga kaya. Hindi talaga. Huwag naman,” matud pa sa aktres nga naemosyonal niadtong higayona.

Nangutana pod si Tito Boy nga, “You’re very emotional about it?” Tugon ng aktres, “Yes, because it is a cruel world. It’s a mean world.”

“And without Chiz, I don’t know how will I survive because he’s my everything. Of course, God’s my everything, but mauna na lang talaga ako,” matud pa ni Heart.

Samtang, gikumusta pod ni Tito Boy ang pagkapresidente ni Heart sa Senate Spouses Foundation nga kuyog sa pagkaSenate President ni Chiz.

“It’s very tough. It’s also very tough for me kasi I have a lot of questions, I don’t know what to do. I am scared but then, ayoko naman din siya (Chiz) abalahin pa.

“So I just have to trust my intuition and my heart that I mean well and I’ll do my best,” matud pa niya.