Derek kabahin ni John Lloyd: Wa miy problema, di mi bestfriends

Tinuod nga anak ang pagtratar sa hunk nga aktor nga si Derek Ramsay ngadto ni Elias Modesto, ang bugtong Anak nila ni Ellen Adarna ug ni John Lloyd Cruz.

In fairness, super happy sa managtiayon nga kinabuhi sila si Derek ug si Ellen nga gasige og pasalamat ang kanhi sexy aktres ngadto sa iyang bana tungod pinangga kaayo niini si Elias.

Makit-an sa mga Instagram post ni Derek nga super close gyod kaayo niya ang anak nila ni Ellen ug ni Lloydie. Mao nga daghan kaayo ang nidayeg niya isip usa ka stepdad.

Sa interview ni Derek sa among higala ug kauban sa trabaho nga si Morly Alino para sa iyang YouTube channel nga “Ito ang Tondo”, gibandera sa aktor ang iyang pagpangga ni Elias.

View this post on Instagram A post shared by Derek Ramsay (@ramsayderek07)

“Elias is a beautiful child. Ang sarap niyang kasama. May problema ka na sa sarili mo kung hindi mo kayang mahalin ‘tong batang ‘to.

“He’s a great kid. So for me, it was just natural for me to fall in love with this boy as part of Ellen,” matud pa ni Derek.

Hugot nga gideny sa aktor ang pasangil sa mga basher ngadto niya nga usa lang ka “act” ang gipakita niya nga pagkamaayo niya ngadto ni Elias.

“Pero anong act? Asawa ko ‘yan. Anong acting? Honeymoon namin, kasama namin ’cause I want Elias to experience Africa with us. Lagi kong hinahanap ‘yan,” matud pa ni Derek.

Ug kabahin pod sa relationship nila ni John Lloyd, “Wala naman kaming problema. Hindi naman kami bestfriends.”

View this post on Instagram A post shared by John Lloyd Cruz (@johnlloydcruz83)

Niingon si Morly nga, “Hindi kayo bestfriends pero hindi rin kayo magkaaway.”

“Hindi. Si John Lloyd, kasi Elias has school now so Monday to Friday, sa amin siya, then sa weekends, sa Papa niya,” matud pa ni Derek nga niingon pod nga okay na okay ang co-parenting setup nila ni Ellen ug ni John Lloyd.

Gideny pagayo ni Derek ang chika nga giangkon na niya ang katungod Isip tatay ni Elias, “No, I would never disrespect him, I know my place. Kumbaga, second best, hanggang du’n lang ako.”

Super happy pod kuno ang pagpuyo nila ni Ellen isip usa ka managtiayon.

“Wala akong galit, wala akong problema. Gigising ako, makikita ko ‘yung magandang asawa ko, nilalaro ko ‘yung sport ko na gusto kong gawin.

“Wala akong wino-worry, my mom and my dad are healthy, nakikita ko sila all the time ngayon kasi nga nag-step away muna ako sa showbiz.

“I get to spend time with people I love and masarap ‘yun ‘di ba? Lagi mo silang kasama habang nandito pa sila,” matud pa niya.

Feeling pod ni Derek nga bisan pa nga wa siya moimik kay nipadayon pa gihapon ang pagintriga sa iyaha, “Alam mo, parang hindi pa rin, e.

“Wala na nga ako, ang dami pa ring intrigang nangyayari. Sabi ko nga, ‘Tigil-tigilan niyo! Bakit ako pa rin?’ Tahimik lang ako. Dati nu’ng nasa showbiz, hindi ko na lang pinapansin. Pero ngayon I’m stepping away na, parang wala, nakakainis na parang ikaw pa rin (ang pinag-uusapan),” matud pa ni Derek.