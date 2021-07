TruthOrFiction: Dating relasyon nina KC at Rico biglang binuhay sa socmed, bakit kaya?

TRENDING ngayon ang “Truth or Fiction” post sa Facebook account na “Dumaguetenos” na umabot na sa 9.7k ang shares, 3.1k comments at 5.9k likes.

Tungkol ito sa naging relasyon noon nina KC Concepcion at Rico Blanco at isa sa mga napag-usapan dito ay ang tsismis noon na nagkaroon umano ng anak ang ex-couple.

Bagama’t may nakalagay na “Truth or Fiction” ay naging curious ang netizens kung ano talaga ang dahilan kung bakit biglang naghiwalay sina KC at Rico bukod pa sa hanggang ngayon ay hindi pa raw okay ang dalawa.

Matatandaang may panayam noon si Rico sa isang entertainment website (Oktubre 11, 2010) na hindi siya interesadong makatrabaho si KC at mag-guest sa show nito noon (Simply KC) para sana sa promo ng teleseryeng “Imortal” na pinagbidahan nina Angel Locsin at John Lloyd Cruz noong 2010.

Ginampanan ni Rico sa serye ang karakter na Lucas Teodoro na isang bampira.

Medyo sensitibo ang nilalaman ng nasabing post kaya hindi namin ito ilalathala nang buo dahil nga may mga inosenteng taong involved na nananahimik na.

Narito ang ilang bahagi ng viral na ngayong FB post: “Truth or Fiction?”

“Let’s talk about Rico Blanco! The former vocalist of the famous Filipino rock band called ‘Rivermaya.’

“There are many secrets about the former Rivermaya frontman. He’s known to be a songwriter, vocalist and musician, he’s also a film and television actor but what we all don’t know is that he has a child with the one and only girl that ruined his life and the one he loved the most.

“I got the clues and have connected them through his songs Balisong, 241 (My Favorite Song), Yugto (stage), Antukin (sleepy) and lastly, Wrecking Ball (a rendition of his own though it’s a song done by Miley Cyrus). Go listen to the songs and there, the message will be revealed.”

Kasunod nito ay nadamay na nga ang pangalan ni KC at ng kanyang pamilya, kabilang na si Sharon Cuneta.

“Rico loves KC so much that the song Balisong was dedicated to her. Rico and KC once confirmed that they were dating then at Bali, Indonesia.

“Eventually, they broke up and then came out the song called 241 (My Favorite Song). KC threw a word that she will be going to Italy for something like a vacation or a workshop but the truth is, she was hiding her pregnancy caused by the Rivermaya frontman.”

May bahagi rin sa post tungkol sa pagkawala at pagbabalik ni Rico sa showbiz, “Being hiatus for a year, he came back to the music industry and released a new album containing the hits Yugto which then became controversial.

“A line in the song contains ‘Saksi ang langit sa lahat ng naganap’ or ‘witness the sky all occurred.’

“After Yugto making it to mainstream, then came next Antukin. In the song you can find the lines:

“Iniwan kana ng eroplano

“Okay lang BABY

“Wag kang magbago

“Dito kalang humimbing

“Sa aking piling

Antukin…”

“Rico is a man with great and positive thinking. Rico made his presence felt through his songs by implying a message what he wants to do amidst all the happenings and problems he is facing with his life. Not even one had a hint that these songs were telling us something…there’s a perfect term for that…I guess…the truth?”

“Remember the last lyrics of the song Antukin?

“Gumawa ng lang tayo ng paraan…

“Gumawa na lang tayo ng baby (in a falsetto tone)…

“Gumawa na lang tayo ng paraan…”

“Kinda make sense right?”

Bukas ang BANDERA sa magiging pahayag nina KC, Rico at Sharon hinggil sa isyung ito.

Ngunit base sa mga nabasa naming comments mula sa ilang netizens, sana’y tigilan na raw ang pang-iintriga kina KC at Rico, lalo na sa pamilya ng aktres dahil nananahimik na sila at may kanya-kanya na rin silang buhay.

May mga nagkomento rin na hindi sila naniniwala sa nasabing FB post at tinawag pa itong fake news. Sabi naman ng ilang netizens, sana’y magsalita raw si KC tungkol dito para matigil na ang pagkalat ng malilisyosong balita.