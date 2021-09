Buhay ni Yassi sinagip ng pagboboksing at MMA; nakipaglaban sa matinding anxiety

NANG dahil sa pagboboksing nalampasan ni Yassi Pressman ang aniya’y “pinakamadilim” na bahagi sa kanyang buhay.

Buong-tapang na inamin ng actress-TV host na malaki ang naitulong sa kanya ng boxing para maka-move on sa pinagdaanan niyang pagsubok nitong mga nagdaang panahon.

Sa kanyang Instagram account, ipinost ng dalaga ang isang video kung saan mapapanood ang kanyang pagboboksing na pinusuan at ni-like ng kanyang mga followers.

Sa caption, inamin niyang talagang halos mag-quit na siya noon sa kanyang mga ginagawa sa buhay, “I remember a time where boxing saved me, I was trying to move on from a dark time in my life where I quit everything. Everything.

“By finding this new hobby of mine, got my days exciting again, it made my sad mood swings go away because I had purpose again, purpose that pushed myself to be better than I was yesterday,” aniya pa.

Ngunit hindi rin naging madali kay Yassi ang pagharap sa mga hamon ng buhay hanggang sa mag-decide siya na pasukin na rin ang mundo ng martial arts.

“Of course, more challenges throughout the years came up, but thankfully that didn’t stop me. I then found MMA (mixed martial arts), and that inspired me to get back and fight anxiety, MMA motivated me again.

“I’ll always be thankful for this sport. I am not pretending to be a pro, nor am I trying to be one in the future. I am just grateful for things that make me feel alive,” pahayag pa ng dating leading lady ni Coco Martin sa “Ang Probinsyano.”

Nagbigay din ng message ang aktres sa lahat ng mga Filipino na dumadaan ngayon sa mga matitinding problema at pagsubok.

“I salute every strong person out there who is fighting a battle that no one knows about. Keep going.

“It’s inevitable that some days or weeks you’ll feel overwhelmed by everything that’s going on, but know that that’s okay.

“I hope this reminder inspires you to find something to keep your mind and body healthy. Always take care of yourselves & check up on your friends,” paalala pa niya.