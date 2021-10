Jessy umaming may ‘attitude’; nakatanggap rin ng indecent proposal

HAVEY na naman ang latest vlog ng mag-asawang sina Luis Manzano at Jessy Mendiola kung saan naglaro sila ng lie detector challenge.

Sa game na ito ay magtatanong sila ng answerable ng yes or no pagkatapis ay ilalagay ang kamay sa machine. Malalamang nagsisinungaling sa sagot kapag nakuryente sa machine.

Sa unang mga tanong ay tila dinadaya ni Luis si Jessy at sinabing puro yes ang isasagot niya para makaiwas na makuryente.

“May nasungitan ka na ba o namalditahab ka na ba when you were starting out in showbiz?” tanong ni Luis kay Jessy.

“Kasi sabi mo dati, aminado kang may attitude ka,” dagdag pa nito.

Agad naman itong sinagot ni Jessy.

“Hindi starting out,[nangyari ito] noong medyo nakilala na ako.

“Parang ang daming nangyayari sa life ko noon tapos syempre bata pa ako. Syempre breadwinner ako tapos pinoproblema ko ‘yung gagastusin ko sa pamilya ko.

“Syempre ‘pag artista ka, ang dami mong kailangang i-keep up. Isang pares ng sapatos, 50k-80k. Saan ako kukuha non? Tapos pag magba-variety show ka, makikita mo ‘yung ibang artista, ang gaganda ng mga gamit. Syempre sila may budget na tapos ako ‘yung dapat kong ipangbili ko ng sapatos, kailangan kong ipangtulong sa family ko.

“So medyo parang nagiging hindi masungit, more of like nagiging ano ako, dahil sa sobrang nabu-burnout ako sa trabaho, nagiging masungit ako,” paliwanag ni Jessy.

Aminado rin ito na dumating siya sa puntong nagiging late siya sa mga tapings. Minsan rin daw ay mga mga pagkakataong hindi niya alam na tinatawag pala siya.

“‘Yung akala siguro nila nagsusuplada ako pero ‘yun pala, nasa ibang lugar ‘yung isip ko so ang ending, nagmumukha akong masungit or suplada kasi nga iba ‘yung iniisip ko.

“Wala ako doon sa lugar na ‘yun kasi nandoon nga ako sa rough time ng buhay ko tapos kumbaga, ine-expect nila na kapag bagong artista ka kailangan sobrang bait,dapat ‘di napapagod. Minsan ‘di ba, hindi lang showbiz ‘yung buhay natin. Mayroon tayong mga personal battles or personal problems na nadadala natin sa trabaho,” dagdag pa nito,

Inamin rin ng aktres na minsan ay nakatanggap siya ng indecent proposal.

“May nag-message sa akin na friend ko noon tapos nagtanong siya sa akin kung tumatanggap daw ba ako ng mga ganon. Sabi may isa daw, parang bata pa na businessman or politician yata sa ibang lugar, hindi dito sa Manila. Tapos sabi niya, ‘Tumatanggap ka ba ng ganito? Name your price. Magla-lunch lang daw kayo,” sey ni Jessy sabay make face.

Mukhang aware naman si Luis sa chika at ibinulong pa sa asawa kung sino at tinanong kung tama ba siya ng sinabi.

Dito nga ay nagkuwento rin si Lucky na nakatanggap siya ng indecent proposal.

Meron daw siyang natanggap na text message kung saan inaalok siya na magsayaw at gumiling sa isang bachelorette party.

Sey naman ni Jessy, baka inaalok lang siya “as a friend”.

“Totoo nga ‘yun. As a friend, gigiling ako doon ng hubo’t hubad?! Ano ‘yun close kami?” sey ni Luis habang gumigiling.

Ikinatawa naman to ni Jessy at inaming ‘di pa siya nakakapag-bachelorette party dahil pandemic nang ikasal sila.

Agad naman siyang biniro ni Luis na magkakaroon sila ng bachelorette party kung saan siya ang gigiling na agad namang inayawan ni Jessy.

“Alam mo wala tayong vlog na hindi ka bastos,” sey ni Jessy nang tanungin ni Luis kung matindi raw ba ang nangyari kahapon.

“Pinakasalan mo akong bastos, mamamatay akong bastos,” natatawang sabi ni Luis.

Hindi naman nila in-elaborate kung ano ang nangyari pero mukhang sexy time ito dahil na rin sa naging sagot ni Jessy.

Isa pa sa funny question ni Luis ag kung nagsasawa na raw ba si Jessy sa kaka-swab test nila sa bahay ng momski nilang si Vilma Santos.

“Para sa kaalaman ng lahat, mas madalas pa po ang swab test namin kaysa sa pagkain,” chika ni Luis.

No ang sagot ni Jessy pero nakuryente siya. Tinawanan naman ni Luis ang asawa kaya agad siyang hinampas nito.

Talagang aliw ang vlogs ng dalawa at palaging inaabangan talaga ng netizens ang kanilang video dahil nababalanse ni Luis ang pagiging seryoso aura ni Jessy.

Hiling rin nila na sana ay gawin ulit nila ang challenge kasama si Ate Vi.