Ellen supak nga i-‘face reveal’ ni Derek ang anak: ‘Don’t you dare!’

Makalingaw ang simpleng panagistorya sa celebrity couple nga sila si Ellen Adarna ug si Derek Ramsay nga makit-an nato sa di pa lang dugay nga media post ni Derek.

Mao kini ang mga posts diin gibandera ni Derek ang mga pictures sa first baby nila ni Ellen apan gitakuban ang nawong sa bata sa emoji.

Niangkon si Derek nga gusto niyang ibandera sa publiko ang iyang anak apan wa kuno gihapon siya tugoti sa iyang misis.

“I really want to post her beautiful face but my wife will kill me! [Laughing emojis],” ang pasi-aw nga caption sa post ni Derek.

Basin Bet Pod Ni Nimo:

Na-pressure nga lang ba si Derek na mag-propose agad kay Ellen?

Derek bet i-’face reveal’ ang anak, pero tutol si Ellen: ‘Don’t you dare!’

Ellen Adarna ‘gisapot’ human gibandera ang Christmas photo, ngano man?

Mensahe pod niya ni Ellen, “I love you @maria.elena.adarna”

View this post on Instagram A post shared by Derek Ramsay (@ramsayderek07)

Ang reply ni Ellen nga nagmagahi sa iyang baroganan: “Don’t dyd (don’t you dare) Don’t me [laughing emoji].”

Gitubag pod ni Derek nga dala pasi-aw: “Ok I don’t you.”

Mao rag gikalingawan sa daghan nga mga netizen ang mga tubag sa celebrity mom diin niani ang iyang mga tubag og lapas mga 400 like.

Mamatngonan pod sa comment section nga daghan ang ni-uyon ni Ellen nga di usa ipakita ang cute nga nawong sa first baby nila sa aktor.

Mao ni ang uban nga mabasa sa comment section:

“No don’t! Curious man kami, stay that way for her own good po. We know how beautiful she is because of her good looking mom and dad [red heart emoji].”

“No please, keep her private…people will just download the photos and use it in ani form of bashing or any.”

“Let her introduce herself to the world when she’s at the right age already. Keep her to your family and close friends, with that she’ll grow up with peace and privacy.”

“Admirable parents…Hindi tulad sa iba na gagawa ng IG account ng Bata kahit sanggol pa lang [peace sign emoji].”

Mahinumduman niadtong Oktubre sa niaging tuig, gipakuratan ni Derek ang madlang pipol human gibalita nga nanganak na diay ang iyang misis sa ilang first baby.

Tungod sa nahitabo, dunay niistorya nga gituyo sa managti-ayon kini para sorpresahon ang kadaghanan.

Apan niklaro dayon ni ni Ellen:“Hindi ko gusto surprise. Alam naman ng friends and family and ‘di ko naman tinatago.”

“When I go out, crop top ako kahit malaki tiyan. I just didn’t announce because I don’t need to,” nipasabot pa ang misis ni Derek.

Matud pa niya, “I want a quiet and peaceful pregnancy.”

“Last thing I need are opinions from people I don’t know and unsolicited advice,” niingon pa gyod siya.