5 zodiac signs na super lucky sa 2023; Master Hanz nag-share ng pampaswerte tips sa Bagong Taon

HANDA na ba kayo sa pagdating ng Bagong Taon o Year of the Rabbit ngayong 2023?

May mga pampaswerte na ba kayo na pwedeng gamiting pangontra sa kamalasan at kanegahang maaaring magparamdam at dumating sa Bagong Taon.

Base sa artikulong “Zodiac Signs Who Will Be The Luckiest In 2023 (And Those Who Will Have A Tough Time)” mula sa TimesOfIndia.com may mga taong magiging lucky sa career at relasyon sa 2023 base sa kanilang zodiac sign.

Pero tulad ng mga nakaraang taon, meron ding daraan sa mabibigat na pagsubok kaya kailangan nila itong paghandaan para makontra ang kamalasan.

Narito ang mga zodiac signs na sinasabing pinakamaswerte sa 2023 base sa pag-aanalisa ng mga eksperto pagdating sa astrology.

TAURUS

Maganda ang magiging pasok ng 2023 sa mga taong ipinanganak sa sign ng Taurus dahil bubuhos ang opportunities sa professional area. Lucky rin this year pagdating sa love and relationships pero kailangang maging choosy pa rin.

GEMINI

Ngayong taon n’yo matitikman ang pinakamimithing tagumpay because your hard work will finally pay off. Mabibigyan din kayo ng pagkakataon na bumawi sa inyong pamilya at mga mahal sa buhay matapos kumayod nang kumayod sa trabaho.

LEO

“Excellent opportunities” sa propesyonal at personal na buhay ang naghihintay sa mga ipinanganak sa sign ng Leo sa 2023. Para sa mga single, malaki ang posibilidad na makilala n’yo na ang inyong “the one” na magpapabago sa takbo ng inyong personal life.

LIBRA

Super lucky ang 2023 sa mga isinilang sa zodiac sign na Libra as love, fortune and opportunities will be in their hands. Ngunit kailangang maging maingat sa pagdedesisyon tungkol sa mahahalagang bagay na darating sa inyong buhay para hindi magsisi sa huli.

SAGITTARIUS

Ito ang taon ng pagdating ng napakaraming job opportunities para sa mga Sagittarians. Pero kailangang matutong i-off pansamantala ang “adventure button” and focus more on professional and personal life. There will be a lot of wealth, success and prosperity.

Samantala, kailangang maging matapang at matatag ang mga taong ipinanganak sa zodiac sign na Aries, Cancer, Virgo, Scorpio, Capricorn, Aquarius at Pisces dahil posibleng humarap sila sa matitinding pagsubok sa 2023.

Maaaring maging mailap sa kanila ang swerte so they need to work harder. Kailangang mas tatagan pa ang pananampalataya at paniniwala sa sarili upang makontra ang mga kanegahan at problema sa 2023.

ARIES

Tinawag na “wasteful year” ang 2023 para sa mga Aries pagdating sa usaping pag-ibig lalo sa mga single. In terms of love, it will be a bad bad year for all Aries.

CANCER

Magiging challenging din ang papasok na Bagong Taon sa mga ipinanganak sa sign ng Cancer lalo na sa trabaho. So, give your passions and plans the best shot you got. Makinig din sa advice at paalala ng mga mahal sa buhay.

VIRGO

Walang taong perfect kaya intindihin na lamang ang lahat ng taong nakapaligid sa iyo para mapalitan ng positibo ang negatibo. There are possibilities of changes in the finances and relations you possess. Paghandaan ang posibleng roller-coaster ride challenge sa buhay.

SCORPIO

Isantabi muna ang pagiging happy-go-lucky sa buhay. Ang 2023 ay ang magiging eye-opening year para sa iyo. Asahang mas magiging maaliwalas ang second half ng taon kapag napagtagumpayan ang pag-iwas sa mga toxic na bagay at tao sa paligid nyo.

CAPRICORN

Sesentro sa usaping pag-ibig at relasyon ang Bagong Taon para sa mga ipinanganak sa sign ng Capricorn kaya kailangang bantayan ang inyong mga mahal sa buhay. Mahihirapan din ang mga single na matagpuan ang kanilang “the one” kaya huwag pilitin kung hindi talaga pwede.

AQUARIUS

Ang mga Aquarians ang sinasabing pinakamalas sa darating na 2023 pagdating sa usaping pera. Walang habas ang gagawing paggastos ng mga isinilang sa zodiac sign na ito dahil sa kagustuhang makaranas ng mga bagong adventures.