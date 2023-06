TVJ adunay ipabuto nga balita sa Hunyo 7, dugang pa ni Tito Sen: ‘Baka first week ng July we would be able to air’

Kung magkasinabot na sila Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon, (TVJ) ug ang mga personalidad nga ilang gikaistorya karon, basin sa unang semana sa Hulyo, makabalik na sila sa telebisyon.

Sumala kang Tito Sen, aduna silay mga miting sa mga tawo nga makatabang kanila aron makatrabaho na sila ug makahatag og kalipay ug inspirasyon ngadto sa katawhang Pilipino.

Dili muna makita sa TV ang iconic trio ug ang uban pang Dabarkads human mobiya niadtong Mayo 31 sa TAPE Incorporated, nga maoy nag-produce sa “Eat Bulaga”, ang pinakadugay nga noontime show sa nasud.

“We have yet to decide. We agreed among ourselves that by June 7 we will be ready to announce,” matud pa sa kanhi senador sa interview niya sa “The Source” sa CNN Philippines.

Dugang pa sa bana ni Helen Gamboa kalabot sa pagkawala sa TVJ sa “Eat Bulaga”, “If things work out the way we want it to, perhaps at least baka (maybe) the first week of July we would be able to air.”

Sa usa ka laing interview, gibutyag ni Tito Sen ang iyang gibati mahitungod sa ilang pagbiya sa programa nga nahimong bahin sa ilang kinabuhi ug usa nang historical nga programa sa Pilipinas.

“After 44 years eh, medyo ang pakiramdam namin para kaming binalewala eh, so ang feeling namin this time is it’s going to get better,”matud pa ni Tito Sen.

Gahapon sa udto, nibalik na og live ang “Eat Bulaga” diin gipaila-ila ang mga bag-ong host niini nga gipangunahan ni Paolo Contis, Buboy Villar, Betong Sumaya, Mavy ug Cassy Legaspi, ug ang girlfriend ni Zandro Marcos nga si Alexa Miro.

Apil usab sa mga bag-ong host sa noontime show sila si Kokoy de Santos ug ang Kapuso all-female group nga XOXO.

Uban sa pagbalik sa pagsalida nga live sa GMA 7 ang “Eat Bulaga”, trending usab sa social media ang pulong nga “boykot.”

Daghan ang naghuwat sa pagtan-aw ug nitan-aw sa pagsugod sa bag-ong bersyon sa “Eat Bulaga” pero dali ra dayon kini sila mibalhin sa lain nga channel aron suportahan ang orihinal nga mga host sa programa.

