Reaksyon ni Lea Salonga nang may magpa-picture na fans sa dressing room viral na: ‘Who are you? I’m so sorry, I don’t know who you are…’

“Thank you so much,” ang sabi naman sa kanya ni Lea bago nag-pose kasama ang mga fans.

Narito ang buong pahayag ng uploader ng video.

“GUSTO KO LANG PO IPOST. Bahala na po kayo humusga.

“Sa Truth Lang i am very PROUD of Miss LEA SALONGA kasi nga siempre naman isa siyang Karangalan ng ating bansa. ganun pa man hindi ako super FAN niya kasi alam na alam niyo naman na Nag-iisa lang ang SUPER IDOL KO, walang iba kundi ang Nag iisang MEGASTAR Sharon Cuneta.

“Dear Ate Charo,

“Ipopost ko ito kasi Happy ako at nakita ko siya in person at hindi lang in person kundi napakamalapitan pa. As in… super lapit..

“Etong VIDEO na ito ay Part 2 na (eksena sa dressing room) ang Part 1 ay naganap right after the show sa baba ng entablado na ang naiwan nalang ay iilang staff bago kami nakapasok (sayang hindi ko nakuhaan ng video yun dahil nga sa sobrang kilig at excitement) pero promizzz mas mas mas malala yung PART 1 – hindi ko navideohan kasi nga picture ang habol namin at reallyyy diko ineexpect na ganun ang magiging Ganap.

Baka Bet Mo: Lea Salonga excited nang magtanghal sa White House: This is happening!

“Para kay Ate LEA, If ever naman po na mali kami at wala sa guest list , the Fact na andun na kami para lang magpapicture .. pumila at nagbayad ng mahal para sa Show, siguro naman po bilang Kapwa PILIPINO at mga FANS eh mabigyan ng kahit konting RESPETO AT KAHIT HINDI NA YAKAPIN OR I BESO ay mapagbigyan na kahit sandaling Magpa PICTURE (mabilis lang naman yun).

“Naku ha, mahaba na itong Drama, anyway basta ako okey lang ako, SHARONIAN AKO NOH at sabit lang ako na nanuuod ng HERE LIES LOVE sa New York. Nalungkot lang ako para sa mga kasama ko na mga FANS NIYA TALAGA.

Sabi ko nga sa kanila , next time na may CONCERT SI ATE SHAWIE isasama ko kayo.

“At makikita niyo kayo pa ang tatawagin nun para YAKAPIN, HALIKAN AT SIYA PA HAHAWAK NG PHONE NIYO PARA MAKAPAGPAPICTURE.

“Anyway promote ko padin. sa lahat ng mga kababayan nating pinoy sa amerika, watch niyo ang HERE LIES LOVE sa BROADWAY. IPARAMDAM NATIN ANG suporta SA MGA magagaling nating FILIPINO Talents dito sa amerika,” ang buong pahayag ng nasabing fan.

Iba-iba ang naging reaksyon ng netizens sa nasabing video, may mga kumampi sa netizen pero may mga nagtanggol naman kay Lea at nagsabing tama lang ang ginawa niya for security reasons.

Rendon Labador rumesbak matapos malugi sa opening ng resto: ‘Baka lahat ng fans ni Coco ay palamunin lang’

Lea may tips sa mga gustong maging singer; Alden, Jennylyn wagi sa 2nd VP Choice Awards