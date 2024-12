Anthony Jennings nagparty-party na karon, Maris Racal nagpabukid

Hangtud karon kay wa pa gihapon nakit-an sa publiko nga nagkakuyog ang controversial nga kalove-team nga sila si Anthony Jennings ug si Maris Racal.

Kiniy human nibuto ang “cheating issue” nga nasudlan tungod sa pagbuking niini sa ex-girlfriend sa aktor nga si Jam Villanueva kabahin sa gibuhat nga pag-ilad ngadto sa dalaga.

Nagkuyog sila si Maris ug Anthony sa Kapamilya series nga “Incognito” diin gibidahan nila ni Daniel Padilla, Ian Veneracion ug ni Richard Gutierrez nga ipagawa sa Enero 2025.

Gawas pa niini, apil pod sila sa cast sa Metro Manila Film Festival 2024 entry nga “And The Breadwinner Is…” apan kung wa mi masayop, wa gyod sila magkuyog sila si Maris ug Anthony sa pag-promote sa pelikula.

Dunay niistorya namo nga no show si Maris sa nahitabo nga Christmas party sa “Incognito” niadtong niaging Biyernes, Disyembre 20. Si Anthony lang kuno ang niattend sa maong party.

Matud pa ni sa Bandera nga sister firm sa CDN Digital nga natan-aw kuno nila ang pipila ka video nga nakuha sa maong party ug didto nakit-an nila ang malipayon nga bonding sa cast member sa “Incognito,” apil na niini si Anthony nga nisayaw ug nikanta kuyog nila ni Daniel, Richard, Ian, Polo Ravales ug Kaila Estrada.

View this post on Instagram A post shared by Bandera (@banderaphl)

Makit-an gyod sa mga video ug mga photo sa maong party nga nigawas sa social media nga wala gyod moattend si Maris. Mao nga ang pangutana sa mga netizen nga kung tinuod ba nga bawal na ba nga magkita ug magkuyog ang duha sa publiko tungod sa naapilan nilang cheating scandal?

O basin nga nidesisyon gyod tinuod si Maris nga molikay na lang usa ni Anthony para malinawan ang iyang pangisip. O pwede silang magkita pa gihapon nga tago tago lang tungod kay siguro di nila maantus nga di magkita ang usag-usa.

Ang sunod niini, nikatap pod online ang mga photo ni Maris nga nakuha sa iyang hiking trip. Base sa Facebook post sa tour guide nga si Conz Asmin, makit-an ang pagkatkat sa dalaga sa Mt. Ulap sa Benguet.

Wa pod ang magka-loveteam sa nahitabo nga premiere night sa ilang MMFF 2024 entry niadtong, Disyembre 23.

Samtang, nilabay na ang pipila ka semana nga nilikay sa socmed, human gikulata sa mga bashers ug hater tungod sa gibuhat niya nga pagpangilad ni Jam, gasugod na pod og pagparamdam si Anthony sa iyang fans ug followers.

Gipost sa ulitawo ang poster sa “And The Breadwinner Is…” sa iyang Instagram page nga dunay caption nga “TWO DAYS NA LANG, YAYAIN NA ANG BUONG PAMILYA!”

Sa mahinumduman nato nga nagpublic apology sila si Maris ug Anthony human gibuking ni Jam Villanueva ang gibuhat nila nga pagpangilad sa duha ngadto sa iyaha.

Matud pa ni Maris, “Today, I will be speaking from my heart, lahat ng sasabihin ko ngayon ay galing sa puso ko. Nagkamali ako, and I only say sorry for everything that I have done.

“It started last June of 2024, I was in a very dark place. I’m lonely and I was getting attention from Anthony. The kind of attention that I needed.

“When I sensed that there was a brewing attention between Anthony and I nadala ako sa emotions ko. And I knew that was wrong. I came clean right away, I told my ex everything and I admitted things to him and then we broke up.

View this post on Instagram A post shared by Bandera (@banderaphl)

“It wasn’t easy, it was very hard for me to announce the breakup. I was so emotional during that interview because I was holding back the truth. Yun yung totoo,” matud pa ni Maris.

Mao pod ni ang official statement ni Anthony, “Sa lahat ho ng mga nangyari noong nakaraan araw, sa lahat po ng taong nasaktan ko, especially po si Maris tsaka si Jam.

“Humihingi po ako ng tawad sa dalawang babae and sa lahat po ng mga nadamay ko rin po. ‘Yun lamang po, sorry po ulit.”