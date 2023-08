Summa cum laude, class valedictorian sa UP umeksena sa E.A.T.: ‘Parang gusto ko na lang mag-artista tapos pag sumikat ako, tatakbo ako sa politics’

PATOK na patok sa mga netizens ang naging hirit ng isang summa cum laude at NCPAG class valedictorian ng UP Diliman sa segment na “Babala! ‘Wag Kayong Ganuuu’n…” ng “E.A.T.”

Last Saturday, August 12, isa si Val Llamelo, sa naging choices para sa nasabing segment ng Kapatid noontime show (bagong version ng Bawal Judgmental) kung saan tampok ang mga estudyanteng naka-graduate this year.

Sa isang bahagi ng segment ay ikinuwento ni Val ang mga naging karanasan niya bilang estudyante at kung paano siya nagpursige at nagsumikap para maka-graduate ng college.

At in fairness, nakatapos nga siya ng pag-aaral bilang summa cum laude at class valedictorian habang working student.

Aniya, hindi lang basta pagsisipag, pagsusumikap at dedikasyon sa pag-aaral ang naging puhunan niya para makamit ang inaasam na tagumpay.

Ipinagpapasalamat din niya na nagkaroon siya ng sapat na kagamitan at gadgets para magawa ang lahat ng kailangan niyang ma-accomplish bilang graduating student. At yan ay dahil din sa pagsisipag niya sa trabaho.

Samantala, natanong nga si Val ng mga “E.A.T” hosts na sina Ryan Agoncillo, Allan K, Paolo Ballesteros at Miles Ocampo kung ano nga bang balak niyang gawin matapos maka-graduate.

“Kasi Public Administration ‘yong course eh. Are you gonna go into politics?” tanong ni Ryan.

Sagot ni Val, “Parang gusto ko na lang mag-artista. Tapos pag sumikat ako, tumakbo ako sa politics.” At dahil nga rito ay nag-trending ang guesting niya sa show ng TVJ. Narito ang ilan sa mga reaksyon ng netizens.

“Oooppsss baka may tamaan, nandiyan mismo sa show!”

“He is practical and realistic hahaha… patama.”

“Best sarcastic answer hahaha.”

“Paging sa mga artistang naging retirement plan ang pagpasok sa politics kapag wala nang ganap sa showbiz!”

“Madaming natamaan boy hahahahahaha.”

“Personality politics. Hindi naman siguro mahirap intindihin yung pagkasarkatisko n’ya. Tamaan na ang tamaan.”

“Mindset ba, mindset!”

Nauna rito, nag-trending din sa social media ang valedictory speech ni Val. Narito ang ilang bahagi ng kanyang mensahe.

“At an early age of 18, I began to feel and understand my family’s financial instability, so I started to earn my own money by working for a BPO company as a call center agent.

“At 19, I juggled two jobs, as a marketing assistant and tutor in learning centers, to support not only my academic needs but also those of my family, as the COVID-19 pandemic had caused both my father and older brother to temporarily lose their jobs.

“At the age of 20, I decided to be the breadwinner of my family because it had always been my dream for my father to retire, as I know how hard it was for him to work as an OFW since I was young.

“I did all of these while studying, and now, at 22, I am very proud to say that I am the first UP graduate in my family, having received the university’s highest academic distinction.

“As you can see, my life and academic journey is similar to those that are frequently featured in the news and social media. Kwento ng isang mahirap na estudyante na nangarap, nagpursige sa buhay at pag-aaral, at ngayo’y magtatapos na sa kolehiyo.

“Taon taon na lang hindi mawawala ang ganitong uri ng kwento. Parati tayong may mababasa na trending posts na ‘Tricycle Driver, napagtapos ang tatlong anak sa kolehiyo,’ ‘Mag-aaral mula sa IP Community, nakapagtapos ng pag-aaral.’