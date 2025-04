Maricel Soriano nibutyag na sa iyang sakit: Yung spine ko may arthritis

Giistoryahan sa social media ang kahimtang sa panglawas karon sa Diamond Star nga si Maricel Soriano, ang pangutana sa mga fan — unsa man ang iyang tinuod nga gipamati sa iyang panglawas?

Dunay mga video man god nga nikatap sa Facebook ug sa TikTok diin makit-an nga naglisod sa paglakaw ni Maricel nga nakuha niadtong 60th birthday niya niadtong Abril 8 (Pebrero 25 ang eksaktong adlaw nga natawhan niya) sa New Frontier Theater, Cubao, Quezon City.

Nabalaka na hinuon ang iyang mga supporter ug nangutana kung unsa gyod ang kahimtang sa iyang panglawas.

Pinaagi sa iyang YouTube Channel, gitubag ni Maria ang pangutana sa madlang pipol kabahin sa iyang health condition. Dinhi niya giangkon nga duna siyay “spinal arthritis.”

Matud pa sa usa ka health website, ang spinal arthritis kay “inflammation in the joints between your vertebrae, the bones that link together to make your spine. The condition can affect any section of your spine, but it’s most common to have spinal arthritis in your neck or lower back.”

Matud pa ni Maria, “Yung spine ko kasi may arthritis hanggang leeg ko. Tapos nu’ng first na-experience ko ‘to in-injectionan na ako sa likod. Tapos ‘yung sumunod dahil hindi pa nawawala ‘yung pain, kasi side lang eh, so ginawa nila mismong sa spine nila ako sinaksakan ng steriods.

“Tapos matagal bago nag-effect kaya iika-ika akong maglakad tsaka ‘yung paa ko manhid, parang may mga karayom na tumutusok,” matud pa niya.

“On top of it, may pinched nerve ako,” niingon pa gyod ang showbiz icon.

Niingon pa si Maria nga hereditary ang iyang sakit, “Kahit anong gawin ko, talagang magiging ganyan at ganyan. Magiging kagaya ni Mama Bec (kapatid niya) ako.”

“Ito namang sakit na ‘to gumagaling naman ‘to. Actually ang sabi nga magpa-opera ka na para matapos na ang sakit na ‘yan.

“Pupunta tayo du’n pero kasi tinitingan namin lahat ng way kung papano para hindi ‘yan surgery ang mangyari, sana kasi ayaw ko,” maoy pasabot pa sa aktres.

“Siyempre nakatikim na ako ng caesarean (panganganak), hindi ba? Ang operation is not a joke. That’s why parang ako gusto ko rin ma-introduce rin ako du’n sa ibang anggulo, para gumaling ako,” matud pa ni Maria.

Karon, nagpaphysical therapy siya, apil na niini ang aquatic walking exercise ug stretching.

Mao pod ni ang tambag ni Maricel sa mga nakasinati sa iyang sakit, “Doon po sa mga tao na may sakit din na ganito, when your body talks, you listen. Dapat ganu’n eh. Sabi kasi nila what you eat today will walk and talk tomorrow.”

“Tsaka huwag kang matatakot, nandiyan si Lord. Tsaka dapat lagi natin isipin ‘yung ibang tao nagawan ng himala, di ba? Ikaw pa ba eh, love ka ni God,” matud pa ni Maricel Soriano.