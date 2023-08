Kiray Celis muling ibinandera ang pagmamahal kay Stephan Estopia: ‘Going 4 years na tayo, kaya alam kong 4ever na ‘to! Ayiee!’

APAT na taon nang magdyowa ngayon ang komedyanang si Kiray Celis at ang non-showbiz boyfriend niyang si Stephan Estopia.

Napa-sana all ang fans at social media followers ni Kiray nang mabasa ang kanyang super sweet birthday at pa-advance anniversary message para sa kanyang karelasyon.

In fairness, talagang pinusuan at ni-like nang bonggang-bongga ng netizens ang mga litrato nina Kiray at Stephan na kuha sa pag-a-unwind nila sa Camp Irog, Daraitan, Tanay, Rizal.

Ibinandera ng Kapuso comedienne ang mga lambingan moments nila ng dyowa with matching kissing scenes sa Instagram kung saan makikita ang magandang tamarin sa Camp Irog.

Sa kanyang caption, umaasa si Kiray na pang-forever na ang pagmamahalan nila ni Stephan.

“Btw, sa CAMP IROG sa daraitan kami nagstay! Check niyo sila! Napaka relaxing at ang ganda ganda dito!” dugtong pa niya.

Bumuhos naman ang magaganda at positibong komento mula sa netizens at halos lahat ay nagsabing sana nga ay sila na ang magkatuluyan hanggang sa ending.

Sa isang naunang post ni Kiray, puring-puri rin nito si Stephan, “When you start to grow and mature, you’ll realize that looks aren’t the most important thing when looking for a partner.

“What matters most is his attitude, sense of responsibility, faithfulness and loyalty. Choose someone who can take care of you physically, emotionally, and financially,” aniya.

“Sabay nating aabutin lahat ng mga pangarap natin. Mahal na mahal kita! Wala na akong mahihiling pa,” dagdag pa ni Kiray.

Sagot naman ni Stephan kay Kiray, “Lahat uulit-ulitin ko. Kasi gusto ko ikaw ang maging dulo at katapusan ko. Mahal na mahal kita sobra sobra sobra Kiray Celis!”

