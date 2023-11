Angel Locsin ka-look alike nga si Angel Mystica mitaliwan na

Nagbangutan karon ang pamilya, mga higala og mga fans sa pagtaliwan na sa kaparehas og hitsura ni Angel Locsin nga si Angel Mystica o si Mystica Barata sa tinuod nga kinabuhi.

Gipahibaw sa publiko niadtong Nobyembre 21 sa RAP Production, nga mao ang nag manage sa iyang career, ang pagkamatay sa dalaga.

Ang hinungdan kuno sa iyang pagkamatay mao ang aneurysm.

Niadtong Septyembre 15, gipahibaw ni Elena Solla Malyn, igsoon ni Angel Mystica, nga naospital ang dalaga tungod sa aneurysm.

“My beloved sister, Mystica, is currently unconscious and admitted to the ICU. The medical expenses are huge, and we’re in dire need of support,” matud pa ni Elena.

Karong bag-o lang, usa ka art card ang gipagawas sa iyang talent management aron pormal nga ipahibaw ang pagtaliwan sa dalaga.

“Ang sabi ko sayo Contract lang ang Mag eexpired diba? WE ARE SAD TO TELL YOU EVERYONE THAT OUR DEAREST ANGEL MYSTICA IS FINDING HER PEACE AND WAY BACK HOME TO THE HAND OF THE LORD.”

“May you Rest in Peace our Dearest and Loving Angel.Our Backbone is now broken [emojis]

“Our Family will always [remember] you!

“MAHAL NA MAHAL KA NAMIN ANGEL MYSTICA! Fly high! [emojis] REST IN PARADISE.”

Daghan usab ang miduyog sa pagbangutan sa pamilya nga gibiyaan ni Angel Mystica.

Una siya nga nakita sa madlang people sa iyang pag apil sa “Kalokalike Face 3” nga segment ng Kapamilya noontime show nga “It’s Showtime.”

Nakakuha dayon siya og daghang fans ug supporters tungod kay kaparehas sila og hitsura sa aktres nga si Angel Locsin. Kuha kaayo niya hasta ang linihukan og pag storya sa aktres.

