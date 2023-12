Daniel Matsunaga nasabit sa panagbuwag sa Kathniel: Iba po surname ko

Nasabit ang model-actor nga si Daniel Matsunaga sa panagbuwag sa mga Kapamilya stars nga si Kathryn Bernardo ug si Daniel Padilla.

Niadtong Huwebes sa gabii, gikumpirma na ni Kathryn ang dugay na nga tabi-tabi na break na sila ni DJ human sa onse ka tuig nila nga panaguban.

Way gihisgutan si Kathryn kung unsa ang rason sa ilang panagbuwag ni Daniel apan naapil sa isyu si Andrea Brillantes.

Apan ang makabuang nga kalamboan niini kay nasabit pod si Daniel Matsunaga sa panagbuwag sa duha.

Tungod man god nakadawat siya og daghan kaayo nga mensahe kung diin gipangutana siya mahitungod sa panagbuwag sa Kathniel.

Basin Bet Ni Nimo: Mga abogado nina Kathryn at Daniel nag-uusap na, bawian na nga ba ng investment

View this post on Instagram A post shared by Bandera (@banderaphl)

Basin Bet Ni Nimo: Gillian Vicencio gets dragged into KathNiel breakup

Gishare pa pod ni Daniel sa iyang Instagram account ang mga screenshots sa nadawat niini nga messages mula sa netizens.

Makita nimo sa screenshots nga gipaangkon nila ang modela kung unsa gyod ang tinuod kabahin nila ni Andrea.

Ang uban pod mao ra og nag-powertrip na lang kay parehas na “Daniel” ang ilang mga pangan.

Imbes nga maglagot siya gipaagi na lang sa model-actor og komedya ang iyang pagkadamay sa isyu.

“guys there are many Daniels sa buong mundo. iba po yun surname ko talaga promise [laugh in tears emoji],” saad niya.

Niingon pa gyod siya nga, “salamat pows. God bless.”

Bisan pa sa kasubo sa breakup news sa Kathniel, daghan sad ang nikatawa sa kabuang aning ubang netizens.

Matud pa ni Denise Laurel sa post ni Daniel, “Hahah i feel you brooooo gahahahah till this day i have to deal with DENNIECE CORNEJO AND FOODS SA CONDO.. and bakit ko inaaway si kuya vhong.”

NiComment pod si Ruffa Gutierrez, “Lolll [laughing emoji].”

Depensa pod sa usa ka netizen, “Inosente po Si Daniel MATSUNAGA guys, wag nyong lahatin ang mga Daniel.”

Basaha pod ni: Kathryn Bernardo, Daniel Padilla’s 11-year relationship: A Timeline