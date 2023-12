Rayver Cruz nisaad: ‘Malapit na…I will marry Julie Anne San Jose’

Gisiguro sa Kapuso TV host-actor nga si Rayver Cruz nga iya gyod nga pakaslan ang iyang girlfriend nga si Julie Anne San Jose.

Apan gistress sa niya nga wa pa sila magistorya ni Julie Anne kung kanus-a ug kung asa mahitabo ang ilang kasal.

Matud pa ni Rayver, ang Kapuso actress-singer mao nga nakit-an gyod niya nga babae nga gusto niya nga pangasawon ug makauban sa tibuok kinabuhi.

Rayver Cruz: Way timetable

“Mahirap magbitaw ng salita, pero malapit na, kasi hindi na tayo bumabata. Wala siyang timetable, but definitely I want my own family. At kung gusto ninyong marinig, yes, I will marry Julie Anne San Jose.

“Mahirap pang sabihin kung ano yung exact, pero alam ng Panginoong Diyos at alam naman niya kung gaano ko siya kamahal,” matud pa sa aktor sa interview niya sa ubang mga miyembro sa press didto sa birthday celebration sa Beautederm President ug CEO nga si Rei Aninoche-Tan niadtong Nobyembre 25.

Kanus-a mopropose

Dunay nangutana ni Rayver, kanus-a kaha niya gusto nga mopropose ni Julie Anne.

“Nakakatawa naman yung questions na ganyan. Mahirap talagang sagutin na diretso kung kailan magpo-propose.

“Siyempre, pag di mo naman nasagot nang tama, maraming masasabi ang mga tao. I just know deep in my heart na si Julie Anne na, siya na talaga.

“Ine-enjoy din namin yung relationship namin now. When the right time comes malalaman ko, in God’s time. I respect her family so much. I respect her so much,” matud pa sa Kapuso star.

Dunay nangutana pod kung unsa ang gusto niya nga wedding para nila ni Julie Anne?

“Simple lang ako, gusto ko church pa rin. Kami as family, every Sunday nagsisimba kami.

Sundon ang maguwang

“Hindi na lang kami masyadong sama-sama ngayon dahil kami na lang tatlong magkakapatid. Yung brother naming isa nasa Cebu na, si Rodjun nasa North na.

“Pero pag may time na magkakasama kami, like nandu’n ako kay Rodjun, nakakapagsimba kami na magkasama,” tubag pa ni Rayver.

Niingon pa gyod ang aktor, nga gusto niyang sundon ang mga tunob sa iyang maguwang nga igsuon nga si Rodjun Cruz kabahin aning sa pamilya tungod kay nidayed siya sa relasyon sa iyang igsuon ug asawa niini nga si Dianne Medina.

Ngano nga click na click sila si Julie Anne?

Apan ngano kaha nga click na click sila ni Julie Anne?

“Everything, e. Nagdya-jive kami sa lahat, from music, mga hilig namin. Makikita niyo naman sa TikTok yun.

“Tapos parehas kaming maka-pamilya, God-fearing, masayahing tao. Talagang pasok na pasok kami sa lahat,” matud pa niya.

Ug sa pangutana kung unsa ang iyang nakat-unan sa iyang kanhi pakigrelasyon nga giapply niya sa relasyon nila karon ni Julie, “Parang hindi mo na iisipin kung ano ang mga past experiences mo.

Samtang, usa si Rayver sa mga bida sa upcoming series sa GMA nga “Asawa Ng Asawa Ko” diin kauban niya sila si Jasmine Curtis, Joem Bascon, Martin del Rosario ug Gina Alajar, gikan sa direksyon ni Laurice Guillen.