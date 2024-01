‘Tahanang Pinakamasaya’ na ang title sa noontime show sa TAPE Inc.

Giilisan sa TAPE Inc. ngadto sa “Tahanang Pinakamasaya” ang title sa ilang noontime show human giluwatan sa korte ang desisyon nga miila nila ni Tito Sotto, Vic Sotto ug Joey de Leon (TVJ) nga mao ang mga rightful owners sa “Eat Bulaga” trademark.

Niadtong Sabado, Enero 6 – usa ka adlaw human gipahibaw sa TVJ ang ilang kadaugan sa copyright infringement ug unfair competition case batok sa TAPE Inc. ug sa GMA Network – giablihan sa mga hosts nga sila si Paolo Contis ug Isko Moreno ang ilang program sa pagpahibaw sa maong desisyon.

“Mga Kapuso, may balita tayong natanggap kahapon, kaya susunod tayo sa desisyon ng korte,” sey pa ni Isko. “Pero fresh episode tayo mula ngayon at laging good vibes lang at love love lang.”

(Our dear Kapuso, the news came out yesterday so we will comply with the decision of the court. But we will be bringing you fresh episodes with love and good vibes starting today.)

“Ang mahalaga, hanggat nandyan po kayo, kami ni Paolo at ang ating mga kasama dito sa ‘Tahanang Pinakamasaya’ ay tuloy-tuloy and tulong at saya at sorpresa,” dugang niya.

(What’s important is that as long as you support us, Paolo and I, alongside our fellow hosts in “Tahanang Pinakamasaya,” will continue providing help, joy and surprises.)

Sila si Isko ug Paolo wala na modugang pa sa pamahayag nga ilang giluwatan. Mipadayon hinoon sila sa ilang program ug misaad nga mas daghan pa nga surprisa ang nagpaabot sa ilang mga viewers.

Ang TAPE Inc. miilis na usab sa ilang Facebook cover photo ug mibutang na sa “Tahanang Pinakamasaya” logo.

“It feels like Day 1 at maraming salamat sa pagbisita sa Tahanang Pinakamasaya! Tuloy-tuloy lang ang Tulong, Saya at Sorpresa!” matud pa niini.

Sa sayo pa, miingon ang TVJ nga ang kamando-an sa korte “immediately executory” bisan pa man og gusto nga mo-apelar sa maong kaso ang TAPE Inc. ug ang Kapuso network.

