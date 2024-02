Dominic Roque, Bible verse sa pag-antos, ug mga hungihong sa panagbuwag nila ni Bea Alonzo

Si Dominic Roque, nga wala pa mocomment sa mga pangagpas sa panagbuwag nga nagasunod sa relasyon nila sa aktres nga si Bea Alonzo, nisandig ug nipadayag sa iyang pagtuo sa dihang namalandong siya sa paglahutay taliwala sa pag-antos.

Ang actor nagasugod sa iyang adlaw sa Lunes, Pebrero 5, sa pagshare sa Bible verse nga Romans 5: 3 – 4 pinaagi sa iyang Instagram Stories.

Bible verse ug si Dominic Roque

“We also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance; perseverance, character; and character, hope,” matud pa niini.

Kuyog sa maong verse mao ang mubo nga istorya nga nagahatag og balor sa “paglahutay ug panagmaya taliwala sa pag-antos.”

“Jesus, may I find hope and joy in You as You provide what I need to persevere in this life,” matud pa sa usa ka pag-ampo nga apil sa iyang post.

Dominic Roque ug ni Bea Alonzo nagbuwag?

Hungihong sa kunohay nga panagbuwag nila ni Roque ug ni Alonzo nitumaw human ang mga netizen nakabantay nga ang aktres wala na magsul-ob sa iyang engagement ring sa mga nilabay lang nga mga okasyon nga iyang gitambongan.

Gitudlo pod sa mga fans sa manag-uyab nga wala na pod sila moshare sa ilang mga litrato nga kuyog silang duha ug wala na pod sila naginteract sa social media.

Ubay-ubay nga mga showbiz insiders, matud pa sa comedian-talent manager nga si Ogie Diaz, nga nihimo og lain lain nga allegasyon sa status sa relasyon sa duha ka engaged nga manag-uyab pananglitan nga si Alonzo mao rag naay wedding jitters, nga si Alonzo gusto nga ang mga detalye sa ilang kasal itago lang, ug nga ang duha tinuod gyod nga nagbuwag na apan si Roque nanguyab balik sa aktres para maayo ang ilang relasyon.

Apan niingon si Alonzo sa di pa lang dugay nga higayon nga siya ug si Roque wala pay konkreto nga plano sa pagpakasal tungod sa ilang mga busy nga schedules.