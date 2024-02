Dominic gipulutan ug gibirahan sa mga fan ni Daniel: ‘Ikaw ang hindi invited’

Mao rag gipulutan karon sa mga supporters sa aktor nga si Daniel Padilla ang panagbuwag nila ni Dominic Roque ug ni Bea Alonzo.

Daghan man god karon ang nisulti nga mao rag nakarma ang kanhi aktor sa iyang gisulti nga di imbitado sa kasal niya ang kanhi uyab ni Kathryn.

Mahinumduman nato nga nibuhi og istorya si Dominic sa dihang gipangutana siya sa press nga di ba apil sa listahan sa mga imbitaryon niya sa ilang kasal ni Bea ang kanhi higala nga si Daniel.

Matud pa niya nga, “Hindi naman kami okay ni DJ. I mean, we’re not talking since 2020. We haven’t seen each other for the longest time, since 2020.”

Daghan nga mga supporter ni Daniel ang niisa ang mga kilay sa gisulti ni Dominic, mao nga karon niingon kini sila nga mao rag “karma” kuno sa ulitawo ang nahitabo nila nga panagbuwag sa iyang fiancèe.

Ania ang uban nga mga hirit sa mga tagasuporta sa anak ni Karla batok ni Dom.

“Okay di lang si daniel ang di invited sa kasal ni bea pati po si Dominic di na din,” matud pa pa sa usa ka netizen.

Ang comment pod sa usa pa, “Sabi ni Dom di raw invited si Deej sa kasal yon pala pati sya di rin invited sa kasal ni Bea.”

“Daming ebas ni Dominic na hindi invited sa kasal. Yun pala ikaw ang hindi invited,” matud pa sa usa pa ka netizen.

Mao pod ni ang gihisgutan nila ni Cristy Fermin ug ni Romel Chika sa ilang episode sa “Cristy Ferminute” gahapon, Pebrero 8.

“Ikaw nga mismo hindi ka imbitado. Kasal mo ‘yan. Iyon ang malaking sampal na bumalik sa kanya kasi ang daming sumama ang loob lalo na ang tagahanga ni Daniel,” matud pa ni Romel.

Gipun-an pa gyod ni Cristy nga matud pa sa mga gisulti sa mga netizens, “Ano ka ngayon? Ikaw ang hindi pala imbitado sa kasal. Karma is real. May ganoon pa.”