Ngano man nga si Matteo ra ang nipost sa anniversary message, unsay nahitabo Sarah?

Daghan ang nahibung ngano wa magpost sa social media si Sarah Geronimo og mga birthday ug anniversary message para ni Matteo Guidicelli.

Sama sa ilang 4th wedding anniversary celebration niadtong niaging Martes, February 20, diin gipangumusta ni Matteo ang iyang wifey pinaagi sa Instagram.

Gishare sa Kapuso aktor og TV host sa mga sweet photos nila ni kauban niya ni Sarah sa IG apil ang iyang anniversary message.

“4 years of ‘WOW!’ Marriage is complete with all the emotions you’ll ever imagine. Learning and living life with you is magical and unexplainable. Wisdom and maturity is gained.

“Looking forward to many many more years, forever. I love you. Thank you for being you,” mao ni ang parte sa caption ni Matteo.

Ug sama sa mga niagi nila nga wedding anniversary, walay nabasa nga message ang mga fan gikan sa Sarah. As in mao rag dedma lang ang Box-Office Queen sa pinakaimportanteng okasyon niini sa iyang kinabuhi.

Matud pa sa ubang Popsters, hinaut unta nga bisan mo-post lang unta ni og mensahe ang Kapamilya singer-actress sa iyang IG page para sa iyang mister. Nindot man gyod daw god ang feeling nga giflex ka sa imong partner sa social media.

Apan pagdepensa pod sa iyang uban nga mga fan ni Sarah, niadto pa kuno di na vocal ang Popstar Royalty sa iyang feelings sa social media.

Sure pod sila personal nga gigreet sa singer-actress nga si Matteo ug mao na ang pinakaimportante sa tanan ug di sa paggreet sa socmed.

Gikasal sila si Matteo ug Sarah niadtong Pebrero 2020. Nahimong kontrobersyal pa kini sa dihang gingadto sa venue sa iyang wedding ang nanay ni Sarah nga si Mommy Divine sa dihang nahibaw-an niya ang kabahin sa kasal.

Sa iyang 20th anniversary concert sa niaging tuig, gishare ni Sarah ang pila ka life lessons nga nagmarka sa iya isip usa ka married woman.

“Alam n’yo po kung ano ‘yung natutunan namin sa marriage? Ang forever, hindi ‘yan guarantee na dahil pareho kayo ng faith ng mag-asawa, it will last forever.

“What can make it last for a long, long time is your faith in God. ‘Di ba, love? Continuous ‘yun, ‘yung pagtitiwala, that you continue to grow, kayong mag-asawa,” matud pa ni Sarah.

Matud pod ni Matteo sa usa ka interview nga, “I think marriage is the best, best thing that ever happened to me, and is happening. I don’t know, it’s just the best. I’m talking to my friends, sabi ko sa kanila, I recommend marriage to everybody as long as you found the right person in your life.

“As long as you found that person that you feel you can grow old and spend the rest of your life with. That’s very, very important. I’m not saying everything is perfect but I think that’s life. You go through the thick and thin holes in life, kumbaga,” matud pa sa aktor.

