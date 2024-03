‘Tahanang Pinasara’: Programa nila ni Paolo ug Isko gipiyestahan sa mga bashers

Karon adlawa, Marso 4, mopagawas daw og official statement ang GMA ug TAPE Incorporated kabahin sa pagkasarado kuno sa “Tahanang Pinakamasaya” nila ni Isko Moreno ug ni Paolo Contis.

Nikaylap ang mga hungihong nga last episode na kuno ang programa nga niere niadtong niaging Sabado kay pulihan kuno ni og bag-o nga show.

Apan usa pa kuno moere ang mopuli nga programa, matan-aw pa kuno ang mga replay episodes nila ni Isko Moreno, Paolo Contis ug ni Buboy Villar sa GMA.

Ang usa kuno sa rason nga gipasarado ang maong noontime show kay tungod kuno sa nagtubo nga utang sa TAPE ngadto sa GMA 7 nga niabot na kuno sa P800 million.

Kutob pa ta daw kuno ang “Tahanang Pinakamasaya” sa Disyembre 2024 base sa ilang kontrata sa Kapuso Network.

Wa pa kunoy kumpirmasyon kabahin sa nadayon na kunong panamilit sa “Tahanang Pinakamasaya” apan sa pagkahuman sa episode niadtong Sabado, mao rag tinuod gyod ang mga nigawas nga mga hungihong.

Ang mensahe ni Isko sa mga mananan-aw kay, “Anuman ang gawin mo at anumang problemang kakaharapin, do everything for love, ganyan ang pagmamahal namin sa inyo mga Kapuso.

“Araw-araw kami ni Paolo at ang TP family at TAPE Inc. maghatid ng Tahanang Pinakamasaya sa bawat pamilyang Filipino,” matud pa niya.



Niingon pod si Paolo nga, “Maraming, maraming salamat po. Isa na namang Sabadong hindi natin malilimutan.

“Ang lahat ng ito ay alay namin para sa inyo mula sa pamilya ng TAPE Incorporated, ang tagahatid ng tulong, saya, at unli sorpresa mula pa ng 1979 sa pamamagitan ng Eat Bulaga hanggang ngayon sa Tahanang Pinakamasaya,” matud pa sa aktor ug host.

Way gihisgotan ang mga host kung mao na gyod to ang ilang final episode. Apan matud pa sa mga netizen nga mao ra gyod og gitangtang na ang “TP” sa GMA 7.

Pipila ka mga bashers ang gipiyestahan ang show ug dunay nitawag pa sa show nga “Tahanang Pinasara” ang show nila ni Isko ug ni Paolo.

Mao ni ang pipila ka mga reaksyon sa mga netizen kabahin sa maong isyu gikan sa official Facebook page sa Bandera.

“Mas may sense pa nga at entertaining ang Tictoclock kesa TP. Gudjob GMA Network.”

“Congrats to TVJ the original!”

“Okay lang. Badtrip naman kasi ako kay Paolo at Buboy.”

“Wow.. Congrats.. Tanggal na.”

“Walng kapormalan ang show nila. Puro sigawan lqng.”

“Sabi na eh, may malas kasing dala si Contis tapos sinabayan pa ng mga Jaloslos.”

“Ganyan talaga ang fake hindi magtatagal. kukupas. tapos. Tatapon mo na lng.”

“Kung TikToclock yan sana isama na nila cna Yorme@Paolo contis as a Partner sa segment na G sa Gedli Sayang ung contract nila sa Tape.”

“Pare pareho lng naman kc. kaumay na. all out sunday andun sila, bubble gang andun sila…pepito manaloto andun ung iba.”

“Kulang talaga sa experience ang mga host na pinagkukuha para itapat sa dalawang shows na subok na subok na, wala pang sariling identity kaya mas maraming haters kesa fans.”

“Paolo Contis sabi mo hindi pa tapos ang laban? Anyare?”

“GMA & TAPE better clear the air if the original Eat Bulaga TVJ had any liability or involvement into the reported 800 million php debt TAPE incurred to the Kapuso network…Said amount allegedly accumulated before TVJ’s exit from Kapuso.”

In fairness, duna pod mga netizen nga nahasubo sa nahitabo sa “TP” tungod kahibawo sila nga daghan ang mawad-an og mga trabaho. Maayo unta nga nakakita dayon sila og makapuli nga trabaho.